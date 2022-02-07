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https://arabic.sputniknews.com/20220207/لوكاشينكو-مينسك-كانت-مستعدة-للحرب-مع-بولندا-1058127079.html
لوكاشينكو: مينسك كانت مستعدة للحرب مع بولندا
لوكاشينكو: مينسك كانت مستعدة للحرب مع بولندا
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن مينسك مستعدة للحرب على الحدود مع بولندا بسبب تحركات الناتو المحتملة. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T09:26+0000
2022-02-07T09:32+0000
العالم
ألكسندر لوكاشينكو
أخبار بيلاروسيا اليوم
بولندا
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وقال لوكاشينكو في مقابلة حصرية مع فلاديمير سولوفيوف على يوتيوب "أكثر من جاهز".وسأله المضيف هل يظن بأن الناتو لديه خطة، يمكن بموجبها لدول الحلف إنشاء قارة لحفظ السلام "لإنقاذ السكان البولنديين الذين يعيشون على أراضي بيلاروسيا".وشدد رئيس بيلاروسيا "لا أستبعد مثل هذه الاحتمالية".أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا مؤخرًا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا على الحدود مع بيلاروسيا، واتهموا مينسك بخلق أزمة هجرة. وذكرت مينسك أنها لم تكن من منظمي أزمة الهجرة. وأشار رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أيضًا إلى أن مينسك لن توقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي: نظرًا للعقوبات الغربية، لا يوجد "مال ولا قوة" لهذا الغرض.
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العالم, ألكسندر لوكاشينكو, أخبار بيلاروسيا اليوم, بولندا

لوكاشينكو: مينسك كانت مستعدة للحرب مع بولندا

09:26 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 09:32 GMT 07.02.2022)
© REUTERS / SPUTNIKالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن مينسك مستعدة للحرب على الحدود مع بولندا بسبب تحركات الناتو المحتملة.
وقال لوكاشينكو في مقابلة حصرية مع فلاديمير سولوفيوف على يوتيوب "أكثر من جاهز".
وسأله المضيف هل يظن بأن الناتو لديه خطة، يمكن بموجبها لدول الحلف إنشاء قارة لحفظ السلام "لإنقاذ السكان البولنديين الذين يعيشون على أراضي بيلاروسيا".
وشدد رئيس بيلاروسيا "لا أستبعد مثل هذه الاحتمالية".
أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا مؤخرًا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا على الحدود مع بيلاروسيا، واتهموا مينسك بخلق أزمة هجرة. وذكرت مينسك أنها لم تكن من منظمي أزمة الهجرة. وأشار رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أيضًا إلى أن مينسك لن توقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي: نظرًا للعقوبات الغربية، لا يوجد "مال ولا قوة" لهذا الغرض.
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