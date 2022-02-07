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https://arabic.sputniknews.com/20220207/ماكرون-يحدد-الموضوع-الرئيسي-في-المحادثات-مع-بوتين-في-موسكو-1058120656.html
ماكرون يحدد الموضوع الرئيسي في المحادثات مع بوتين في موسكو
ماكرون يحدد الموضوع الرئيسي في المحادثات مع بوتين في موسكو
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الموضوع الرئيسي للمحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو هو الحد من التوتر في الوضع حول أوكرانيا. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T06:15+0000
2022-02-07T06:24+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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إيمانويل ماكرون
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وأوضح ماكرون في مقابلة مع "لو جورنال دو ديمانش": "يجب أن نكون واقعيين. لن نتخذ إجراءات أحادية الجانب، لكن من المهم منع تدهور الوضع قبل بناء آليات وخطوات لزيادة الثقة المتبادلة".وفقًا لماكرون، هدف موسكو ليس أوكرانيا، بل توضيح قواعد تعايش روسيا مع الناتو والاتحاد الأوروبي. كما أشار الرئيس الفرنسي إلى أن التسوية السلمية للنزاعات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الدبلوماسية.وأشار ماكرون إلى أنه منذ عدة أسابيع، حذر مسؤولون رفيعو المستوى من خطر بدء عمليات عسكرية في المستقبل القريب جدًا، وبالتالي من الضروري التصرف بشكل وقائي. وأوضح أن "كثافة الحوار الذي أجريناه مع روسيا وهذه الزيارة إلى موسكو تهدف إلى منع حدوث ذلك".وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الأزمة الحالية تختلف عن الصراع في أوسيتيا الجنوبية عام 2008 أو ضم شبه جزيرة القرم لروسيا عام 2014، ومنذ ذلك الحين كانت هناك مرحلة حادة من الأعمال القتالية وسعت دول ثالثة لوقف إطلاق النار أو انسحاب القوات المسلحة.واختتم ماكرون حديثه قائلاً: "هنا، منذ عدة أسابيع، نلاحظ تصعيدًا للتوترات الشديدة للغاية، وعسكرة الحدود الأوكرانية من الجانبين الروسي والبيلاروسي، والوسائل البرية والجوية والبحرية والعديد من التدريبات العسكرية".
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون

ماكرون يحدد الموضوع الرئيسي في المحادثات مع بوتين في موسكو

06:15 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 06:24 GMT 07.02.2022)
© REUTERS / REMO CASILLIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / REMO CASILLI
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الموضوع الرئيسي للمحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو هو الحد من التوتر في الوضع حول أوكرانيا.
وأوضح ماكرون في مقابلة مع "لو جورنال دو ديمانش": "يجب أن نكون واقعيين. لن نتخذ إجراءات أحادية الجانب، لكن من المهم منع تدهور الوضع قبل بناء آليات وخطوات لزيادة الثقة المتبادلة".
وفقًا لماكرون، هدف موسكو ليس أوكرانيا، بل توضيح قواعد تعايش روسيا مع الناتو والاتحاد الأوروبي. كما أشار الرئيس الفرنسي إلى أن التسوية السلمية للنزاعات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الدبلوماسية.
وأشار ماكرون إلى أنه منذ عدة أسابيع، حذر مسؤولون رفيعو المستوى من خطر بدء عمليات عسكرية في المستقبل القريب جدًا، وبالتالي من الضروري التصرف بشكل وقائي. وأوضح أن "كثافة الحوار الذي أجريناه مع روسيا وهذه الزيارة إلى موسكو تهدف إلى منع حدوث ذلك".
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الأزمة الحالية تختلف عن الصراع في أوسيتيا الجنوبية عام 2008 أو ضم شبه جزيرة القرم لروسيا عام 2014، ومنذ ذلك الحين كانت هناك مرحلة حادة من الأعمال القتالية وسعت دول ثالثة لوقف إطلاق النار أو انسحاب القوات المسلحة.
واختتم ماكرون حديثه قائلاً: "هنا، منذ عدة أسابيع، نلاحظ تصعيدًا للتوترات الشديدة للغاية، وعسكرة الحدود الأوكرانية من الجانبين الروسي والبيلاروسي، والوسائل البرية والجوية والبحرية والعديد من التدريبات العسكرية".
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