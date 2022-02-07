تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
اتفاق روسي بيلاروسي على تقديم مساعدات إلى سوريا
https://arabic.sputniknews.com/20220207/ماكرون-يقول-قبل-لقاء-بوتين-أنا-متفائل-بشكل-معقول-1058145016.html
ماكرون يقول قبل لقاء بوتين: أنا متفائل بشكل معقول
ماكرون يقول قبل لقاء بوتين: أنا متفائل بشكل معقول
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه متفائل بشكل معقول من المحادثات المرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T14:22+0000
2022-02-07T14:43+0000
فلاديمير بوتين
إيمانويل ماكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104277/57/1042775749_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_4861e2bae71fb2e6070d3538957cf5d5.jpg
ونقلت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية عن ماكرون، قوله: "أنا متفائل بشكل معقول. لكنني لا أؤمن بالمعجزات العفوية".قال باتريك سوس، كاتب عمود في القناة التلفزيونية "بي إف إم" الفرنسية: "سافر إلى موسكو مع تأخير طفيف لمدة 30-45 دقيقة".وبحسب الزعيم الفرنسي، فإن الهدف من زيارته لروسيا اليوم هو منع تصعيد وتدهور الوضع حول أوكرانيا.من جانبه، أشار الكرملين إلى أن الرئيسين الروسي والفرنسي سيناقشان خلال المحادثات الثنائية الضمانات الأمنية في المقام الأول.وسيصل الرئيس الفرنسي، غدا الثلائاء، إلى العاصمة الأوكرانية كييف لإجراء محادثات ثنائية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.أعلنت كييف والدول الغربية مؤخرًا عن زيادة مزعومة في "الأعمال القتالية" من جانب روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. ونفت موسكو مرارًا مثل هذه الاتهامات، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولا تنوي مهاجمة أحد، كما تستخدم مزاعم "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة. وقال بيسكوف إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص. وعلى حد قوله، فهي لا تهدد أحداً ولا تقلق أحداً.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104277/57/1042775749_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_6f9c83f84cda5636f88856f57797e170.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, إيمانويل ماكرون

ماكرون يقول قبل لقاء بوتين: أنا متفائل بشكل معقول

14:22 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 14:43 GMT 07.02.2022)
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع عقد في مقر إقامة الرئيس الفرنسي فورت بريغانكون، 27 أغسطس/ آب 2019
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع عقد في مقر إقامة الرئيس الفرنسي فورت بريغانكون، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه متفائل بشكل معقول من المحادثات المرتقبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم.
ونقلت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية عن ماكرون، قوله: "أنا متفائل بشكل معقول. لكنني لا أؤمن بالمعجزات العفوية".
قال باتريك سوس، كاتب عمود في القناة التلفزيونية "بي إف إم" الفرنسية: "سافر إلى موسكو مع تأخير طفيف لمدة 30-45 دقيقة".
وبحسب الزعيم الفرنسي، فإن الهدف من زيارته لروسيا اليوم هو منع تصعيد وتدهور الوضع حول أوكرانيا.
من جانبه، أشار الكرملين إلى أن الرئيسين الروسي والفرنسي سيناقشان خلال المحادثات الثنائية الضمانات الأمنية في المقام الأول.
وسيصل الرئيس الفرنسي، غدا الثلائاء، إلى العاصمة الأوكرانية كييف لإجراء محادثات ثنائية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
أعلنت كييف والدول الغربية مؤخرًا عن زيادة مزعومة في "الأعمال القتالية" من جانب روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. ونفت موسكو مرارًا مثل هذه الاتهامات، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولا تنوي مهاجمة أحد، كما تستخدم مزاعم "العدوان الروسي" كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، سخيفة وخطيرة. وقال بيسكوف إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص. وعلى حد قوله، فهي لا تهدد أحداً ولا تقلق أحداً.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية