https://arabic.sputniknews.com/20220207/مقتل-3-أجنبيات-وطفلين-برصاص-مسلحين-موالين-للجيش-الأمريكي-في-مخيم-الهول-شرقي-سوريا-1058163831.html

مقتل 3 أجنبيات وطفلين برصاص مسلحين موالين للجيش الأمريكي في مخيم الهول شرقي سوريا

مقتل 3 أجنبيات وطفلين برصاص مسلحين موالين للجيش الأمريكي في مخيم الهول شرقي سوريا

قتل مجموعة نساء وأطفال مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، بإطلاق الرصاص عليهم من قبل مسلحين موالين للجيش الأمريكي في أكبر المخيمات... 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T23:53+0000

2022-02-07T23:53+0000

2022-02-07T23:53+0000

تنظيم داعش الإرهابي

أخبار سوريا اليوم

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة نقلاً عن مصادر محلية أن 3 من نساء و زوجات مسلحي ومعتقلي تنظيم "داعش" بإضافة لطفلين آخرين قتلوا وأصيب عدد أخر منهم بجروح متفاوتة، اليوم الاثنين ٧ شباط / فبراير ، بإطلاق الرصاص عليهم من قبل دورية تابعة لتنظيم " قسد " الموالي للجيش الأمريكي في مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة الذي يعد أكبر المخيمات في سوريا.وتابعت المصادر أن إطلاق الرصاص من قبل مسلحي " قسد " جاء على خلفية تجمع عدد كبير من قاطني القسم المخصص العوائل " داعش " ( القسم الأول ) في مخيم الهول بسبب احتراق عدد من الخيم المخصص لهم.وأضخت المصادر أن المتجمعون من قاطني القسم الأول (قسم المهاجرات) قاموا برمي مسلحي " قسد " بالحجارة والذين ردوا بإطلاق الرصاص عليهم ، احتجاجاً منهم على أوضاعهم الإنسانية المتردية داخل المخيم.ويعيش قاطني مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة حالة من الضغط الأمني و التضيق عليهم خصوصاً الأقسام المحسوبة على تنظيم " داعش " منذ أحداث سجن الثانوية الصناعية بمدينة الحسكة في ال ٢٠ من الشهر الماضي.ويضم مخيم الهول عمومًا حسب الإحصائيات الأخيرة، 57460 شخصاً، جلهم نساء وأطفال، ضمن 15603 أسر، بين عراقيين وسوريين ونسوة وأطفال تنظيم "داعش" الأجانب، حيث يصل تعدادهم إلى 8555، ضمن 2529 أسرة، من 54 جنسية.واضطر أكثر من 5 ملايين عراقي للنزوح من محافظات نينوى، وصلاح الدين، وأجزاء من كركوك وديالى، والأنبار، جراء سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها في عام 2014.وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

https://arabic.sputniknews.com/20220124/الجيش-الأمريكي-يفاوض-إرهابيي-داعش-شرقي-سوريا-1057036357.html

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تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم