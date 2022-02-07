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هل تنجح مساعي الجزائر في الحيلولة دون منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي؟
هل تنجح مساعي الجزائر في الحيلولة دون منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي؟
07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T10:31+0000
2022-02-07T10:50+0000
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استطلاعات الرأي, опросы

هل تنجح مساعي الجزائر في الحيلولة دون منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي؟

10:31 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 10:50 GMT 07.02.2022)
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