https://arabic.sputniknews.com/20220207/هل-تنجح-مساعي-الجزائر-في-الحيلولة-دون-منح-إسرائيل-صفة-مراقب-في-الاتحاد-الأفريقي-1058130373.html
هل تنجح مساعي الجزائر في الحيلولة دون منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي؟
هل تنجح مساعي الجزائر في الحيلولة دون منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي؟
07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T10:31+0000
2022-02-07T10:31+0000
2022-02-07T10:50+0000
استطلاعات الرأي
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2022
الأخبار
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استطلاعات الرأي, опросы
هل تنجح مساعي الجزائر في الحيلولة دون منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي؟
10:31 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 10:50 GMT 07.02.2022)