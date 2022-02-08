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https://arabic.sputniknews.com/20220208/أردوغان-يشكر-ولي-عهد-أبو-ظبي-لاطمئنانه-على-صحته-1058229390.html
أردوغان يشكر ولي عهد أبو ظبي لاطمئنانه على صحته
أردوغان يشكر ولي عهد أبو ظبي لاطمئنانه على صحته
وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشكر إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لاطمئنان الأخير على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T18:29+0000
2022-02-08T18:29+0000
2022-02-08T18:29+0000
رجب طيب أردوغان
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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وذكر الرئيس أردوغان في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبوظبي.وخلال الاتصال عبّر ابن زايد عن تمنياته بالسلامة لأردوغان وزوجته أمينة التي أصيبت هي الأخرى بكورونا.وقال أردوغان: "أتقدم باسمي واسم السيدة أمينة بالشكر لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على ما أبداه من مشاعر رقيقة".وكان الرئيس التركي قد أعلن، يوم السبت، أنه أجرى هو وزوجته أمينة، اختبارات كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة، وأظهرت النتيجة أنه مصاب بمتحور أوميكرون.
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رجب طيب أردوغان, الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
أردوغان يشكر ولي عهد أبو ظبي لاطمئنانه على صحته تابعنا عبر
وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشكر إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لاطمئنان الأخير على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا.
وذكر الرئيس أردوغان في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبوظبي.
وخلال الاتصال عبّر ابن زايد عن تمنياته بالسلامة لأردوغان وزوجته أمينة التي أصيبت هي الأخرى بكورونا.
وقال أردوغان: "أتقدم باسمي واسم السيدة أمينة بالشكر لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على ما أبداه من مشاعر رقيقة".
وكان الرئيس التركي قد أعلن، يوم السبت، أنه أجرى هو وزوجته أمينة، اختبارات كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة، وأظهرت النتيجة أنه مصاب بمتحور أوميكرون.