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https://arabic.sputniknews.com/20220208/أنجلينا-جولي-تدعم-فنانات-أفغانيات-رائعات-صور-1058208823.html
أنجلينا جولي تدعم فنانات أفغانيات "رائعات"... صور
أنجلينا جولي تدعم فنانات أفغانيات "رائعات"... صور
عبرت النجمة العالمية، أنجلينا جولي، عن دعمها لفنانات أفغانيات، وسط سيطرة حركة "طالبان" (منظمة ‏تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية) على العاصمة الأفغانية... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T12:25+0000
2022-02-08T12:25+0000
أنجلينا جولي
مجتمع
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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ونشرت جولي عبر حسابها في موقع "إنستغرام" لوحات فنية أشارت إلى أنها من تصميم فنانات أفغانيات "رائعات"، بحسب تعبيرها.وقالت الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة أوسكار: "تكريما للنساء الأفغانيات ونضالهن من أجل المساواة والكرامة والحرية، أشارككم أعمال فنانات أفغانيات رائعات بعد الحصول على إذنهما لنشر أعمالهما".يشار إلى أن أنجلينا جولي افتتحت حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي في شهر أغسطس/ آب الماضي برسالة يدوية من فتاة أفغانية.وأشارت جولي في رسالتها التي حازت على إعجاب 4 ملايين من متابعيها إلى أن "شعب أفغانستان يفقد قدرته على التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعبير عن نفسه بحرية، وأكدت أنها انضمت إلى "إنستغرام"، "من أجل مشاركة قصصهم وأصوات أولئك الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان الأساسية في جميع أنحاء العالم".وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، صرحت أنجلينا جولي في حديثها لصحيفة "Welt am Sonntag" الألمانية أن الأزمة في أفغانستان "ليست زلة"، وأعربت عن تضامنها مع النساء والفتيات في جميع أنحاء أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على كابول.وأضافت جولي التي تعمل مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تعتقد أن الوضع هناك "ليس حالة منعزلة"، ويمثل إخفاقا للمجتمع الدولي.وأنهت أمريكا في شهر أغسطس 2021 سحب قواتها من أفغانستان، بعد 20 عاما من الوجود العسكري، الذي جاء في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر الإرهابية.
https://arabic.sputniknews.com/20211105/أنجلينا-جولي-تنتقد-3-دول-خليجية-بعد-أنباء-حظرها-أحدث-أفلامها-من-العرض-الجماهيري-1050630249.html
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أنجلينا جولي, مجتمع, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم

أنجلينا جولي تدعم فنانات أفغانيات "رائعات"... صور

12:25 GMT 08.02.2022
© AFP 2021 / JC OLIVERAالممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، مع نجلها، باكس، 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، مع نجلها، باكس، 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، مع نجلها، باكس، 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
© AFP 2021 / JC OLIVERA
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عبرت النجمة العالمية، أنجلينا جولي، عن دعمها لفنانات أفغانيات، وسط سيطرة حركة "طالبان" (منظمة ‏تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية) على العاصمة الأفغانية كابول.‏
ونشرت جولي عبر حسابها في موقع "إنستغرام" لوحات فنية أشارت إلى أنها من تصميم فنانات أفغانيات "رائعات"، بحسب تعبيرها.
وقالت الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة أوسكار: "تكريما للنساء الأفغانيات ونضالهن من أجل المساواة والكرامة والحرية، أشارككم أعمال فنانات أفغانيات رائعات بعد الحصول على إذنهما لنشر أعمالهما".
يشار إلى أن أنجلينا جولي افتتحت حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي في شهر أغسطس/ آب الماضي برسالة يدوية من فتاة أفغانية.
وأشارت جولي في رسالتها التي حازت على إعجاب 4 ملايين من متابعيها إلى أن "شعب أفغانستان يفقد قدرته على التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعبير عن نفسه بحرية، وأكدت أنها انضمت إلى "إنستغرام"، "من أجل مشاركة قصصهم وأصوات أولئك الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان الأساسية في جميع أنحاء العالم".
الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، في العرض الخاص لفيلم Eternals في لندن، بريطانيا، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2021
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وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، صرحت أنجلينا جولي في حديثها لصحيفة "Welt am Sonntag" الألمانية أن الأزمة في أفغانستان "ليست زلة"، وأعربت عن تضامنها مع النساء والفتيات في جميع أنحاء أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على كابول.
وأضافت جولي التي تعمل مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تعتقد أن الوضع هناك "ليس حالة منعزلة"، ويمثل إخفاقا للمجتمع الدولي.
وأنهت أمريكا في شهر أغسطس 2021 سحب قواتها من أفغانستان، بعد 20 عاما من الوجود العسكري، الذي جاء في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر الإرهابية.
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