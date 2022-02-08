أنجلينا جولي تدعم فنانات أفغانيات "رائعات"... صور

ونشرت جولي عبر حسابها في موقع "إنستغرام" لوحات فنية أشارت إلى أنها من تصميم فنانات أفغانيات "رائعات"، بحسب تعبيرها.وقالت الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة أوسكار: "تكريما للنساء الأفغانيات ونضالهن من أجل المساواة والكرامة والحرية، أشارككم أعمال فنانات أفغانيات رائعات بعد الحصول على إذنهما لنشر أعمالهما".يشار إلى أن أنجلينا جولي افتتحت حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي في شهر أغسطس/ آب الماضي برسالة يدوية من فتاة أفغانية.وأشارت جولي في رسالتها التي حازت على إعجاب 4 ملايين من متابعيها إلى أن "شعب أفغانستان يفقد قدرته على التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعبير عن نفسه بحرية، وأكدت أنها انضمت إلى "إنستغرام"، "من أجل مشاركة قصصهم وأصوات أولئك الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان الأساسية في جميع أنحاء العالم".وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، صرحت أنجلينا جولي في حديثها لصحيفة "Welt am Sonntag" الألمانية أن الأزمة في أفغانستان "ليست زلة"، وأعربت عن تضامنها مع النساء والفتيات في جميع أنحاء أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على كابول.وأضافت جولي التي تعمل مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تعتقد أن الوضع هناك "ليس حالة منعزلة"، ويمثل إخفاقا للمجتمع الدولي.وأنهت أمريكا في شهر أغسطس 2021 سحب قواتها من أفغانستان، بعد 20 عاما من الوجود العسكري، الذي جاء في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر الإرهابية.
وأشارت جولي في رسالتها التي حازت على إعجاب 4 ملايين من متابعيها إلى أن "شعب أفغانستان يفقد قدرته على التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعبير عن نفسه بحرية، وأكدت أنها انضمت إلى "إنستغرام"، "من أجل مشاركة قصصهم وأصوات أولئك الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان الأساسية في جميع أنحاء العالم".
وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، صرحت أنجلينا جولي في حديثها لصحيفة "Welt am Sonntag" الألمانية أن الأزمة في أفغانستان "ليست زلة"، وأعربت عن تضامنها مع النساء والفتيات في جميع أنحاء أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على كابول.
وأضافت جولي التي تعمل مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تعتقد أن الوضع هناك "ليس حالة منعزلة"، ويمثل إخفاقا للمجتمع الدولي.
وأنهت أمريكا في شهر أغسطس 2021 سحب قواتها من أفغانستان، بعد 20 عاما من الوجود العسكري، الذي جاء في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر الإرهابية.