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إيران... شمخاني يكشف متى تصبح المصالح الاقتصادية أشبه بـ"السراب"
إيران... شمخاني يكشف متى تصبح المصالح الاقتصادية أشبه بـ"السراب"
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، إن المنفعة من المصالح الاقتصادية الواردة في الاتفاق النووي دون رفع الحظر... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T17:17+0000
2022-02-08T17:17+0000
أخبار العالم الآن
علي شمخاني
إيران
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ونشر شمخاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن الطاقات والقدرات الاقتصادية والتكنولوجية في إيران تعد بمثابة بنية متكاملة، ورفع الحظر تحت أي مسمى يجب أن يشمل جميع القطاعات.وجرت في فيينا في الفترة الأخيرة عدة جولات تفاوض بهدف إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع عام 2015، بين طهران من جهة ومجموعة "5+1" [الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا] من جهة ثانية، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
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أخبار العالم الآن, علي شمخاني, إيران

إيران... شمخاني يكشف متى تصبح المصالح الاقتصادية أشبه بـ"السراب"

17:17 GMT 08.02.2022
© AFP 2021 / STRالأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / STR
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قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، إن المنفعة من المصالح الاقتصادية الواردة في الاتفاق النووي دون رفع الحظر بنحو شامل ومؤثر، ستشبه "السراب".
ونشر شمخاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن الطاقات والقدرات الاقتصادية والتكنولوجية في إيران تعد بمثابة بنية متكاملة، ورفع الحظر تحت أي مسمى يجب أن يشمل جميع القطاعات.
وجرت في فيينا في الفترة الأخيرة عدة جولات تفاوض بهدف إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع عام 2015، بين طهران من جهة ومجموعة "5+1" [الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا] من جهة ثانية، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في أيار/مايو 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
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