العراق... مطالبة برلمانية بمنح المكون الايزيدي مقعد النائب الشاغر

وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، قال ممثل المكون الإيزيدي، محما خليل آغا في بيان له، إنه يطالب منح المقعد الشاغر للمكون الديني الإيزيدي، طالما تم منح مقعد مقرر النواب على أساس ديني إلى "الأخوة المسيحيين".وأضاف، أن "منح هذا المقعد للمكون الديني الايزيدي، سيكون تضامنا مع مظلومية الايزيديين، ومنكوبيتهم وتكريما لضحاياهم".
طلب المكون الديني الإيزيدي في مجلس النواب العراقي، بمنحه مقعد النائب الشاغر.
وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، قال ممثل المكون الإيزيدي، محما خليل آغا في بيان له، إنه يطالب منح المقعد الشاغر للمكون الديني الإيزيدي، طالما تم منح مقعد مقرر النواب على أساس ديني إلى "الأخوة المسيحيين".
وأضاف، أن "منح هذا المقعد للمكون الديني الايزيدي، سيكون تضامنا مع مظلومية الايزيديين، ومنكوبيتهم وتكريما لضحاياهم".