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العراق... مطالبة برلمانية بمنح المكون الايزيدي مقعد النائب الشاغر
العراق... مطالبة برلمانية بمنح المكون الايزيدي مقعد النائب الشاغر
طلب المكون الديني الإيزيدي في مجلس النواب العراقي، بمنحه مقعد النائب الشاغر. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T08:17+0000
2022-02-08T08:17+0000
أخبار العراق اليوم
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وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، قال ممثل المكون الإيزيدي، محما خليل آغا في بيان له، إنه يطالب منح المقعد الشاغر للمكون الديني الإيزيدي، طالما تم منح مقعد مقرر النواب على أساس ديني إلى "الأخوة المسيحيين".وأضاف، أن "منح هذا المقعد للمكون الديني الايزيدي، سيكون تضامنا مع مظلومية الايزيديين، ومنكوبيتهم وتكريما لضحاياهم".
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أخبار العراق اليوم

العراق... مطالبة برلمانية بمنح المكون الايزيدي مقعد النائب الشاغر

08:17 GMT 08.02.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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طلب المكون الديني الإيزيدي في مجلس النواب العراقي، بمنحه مقعد النائب الشاغر.
وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، قال ممثل المكون الإيزيدي، محما خليل آغا في بيان له، إنه يطالب منح المقعد الشاغر للمكون الديني الإيزيدي، طالما تم منح مقعد مقرر النواب على أساس ديني إلى "الأخوة المسيحيين".
وأضاف، أن "منح هذا المقعد للمكون الديني الايزيدي، سيكون تضامنا مع مظلومية الايزيديين، ومنكوبيتهم وتكريما لضحاياهم".
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