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https://arabic.sputniknews.com/20220208/العقود-الأمريكية-للغاز-الطبيعي-تهبط-أكثر-من-7-في-المائة-1058164805.html
العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تهبط أكثر من 7 في المائة
العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تهبط أكثر من 7 في المائة
هبطت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي، يوم الاثنين، أكثر من سبعة في المائة إلى أدنى مستوى في أسبوعين. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T04:28+0000
2022-02-08T04:28+0000
2022-02-08T04:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك مع تعافي الإنتاج ببطء من موجة أحوال جوية شديدة البرودة الأسبوع الماضي وتوقعات بتراجع الطلب للتدفئة على مدار الأسبوعين القادمين، بحسب رويترز.وأنهت عقود الغاز تسليم مارس/ آذار جلسة التداول في بورصة نيويورك التجارية منخفضة 34 سنتا، أو 7.4 في المئة.وسجلت عند التسوية 4.232 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 25 يناير/ كانون الثاني.
https://arabic.sputniknews.com/20200824/عقود-الغاز-الطبيعي-الأمريكي-تقفز-وسط-عواصف-في-خليج-المكسيك-1046345490.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تهبط أكثر من 7 في المائة تابعنا عبر
هبطت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي، يوم الاثنين، أكثر من سبعة في المائة إلى أدنى مستوى في أسبوعين.
جاء ذلك مع تعافي الإنتاج ببطء من موجة أحوال جوية شديدة البرودة الأسبوع الماضي وتوقعات بتراجع الطلب للتدفئة على مدار الأسبوعين القادمين، بحسب رويترز.
وأنهت
عقود الغاز
تسليم مارس/ آذار جلسة التداول في بورصة نيويورك التجارية منخفضة 34 سنتا، أو 7.4 في المئة.
وسجلت عند التسوية 4.232 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 25 يناير/ كانون الثاني.