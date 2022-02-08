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https://arabic.sputniknews.com/20220208/ترشيحات-أوسكار-2022-ويل-سميث-ونيكول-كيدمان-في-التمثيل-ونتفليكس-تحصد-12-ترشيحا--1058216282.html
ترشيحات أوسكار 2022... ويل سميث ونيكول كيدمان في التمثيل و"نتفليكس" تحصد 12 ترشيحا
ترشيحات أوسكار 2022... ويل سميث ونيكول كيدمان في التمثيل و"نتفليكس" تحصد 12 ترشيحا
حصدت منصة "نتفليكس" الأمريكية الرقمية، اليوم الثلاثاء، أعلى عدد من ترشيحات الحفل الـ94 لتوزيع جوائز أوسكار ‏السينمائية.‏ 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T14:29+0000
2022-02-08T14:29+0000
مجتمع
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وقاد فيلم "Power of The Dog" (قوة الكلب) من إنتاج "نتفليكس" الترشيحات بـ12 ترشيحا، من أبرزها جائزة أفضل فيلم.أيضا من أبرز الأفلام العشرة المنافسة على جائزة "أفضل فيلم": "الملك ريتشارد" و"قصة الحي الغربي" و"بلفاست" و"كودا" و"دون" وبالإضافة إلى "لا تنظر لأعلى" من إنتاج "نتفليكس" وهو من بطولة ليوناردو دي كابريو وجينيفر لورانس.وفي فئة "أفضل ممثلة رئيسية"، تنافس الممثلات جيسيكا شاستين عن فيلم "عيون تامي فاي"، وأوليفيا كولمان عن فيلم "الابنة المفقودة"، والإسبانية بينيلوبي كروز عن فيلم "الأمهات الموازية"، والأسترالية نيكول كيدمان عن فيلم "كونك من الريكاردوس"، وكريستين ستيوارت عن تجسيدها دور الأميرة البريطانية الراحلة ديانا في "سبنسر".أما الممثلين المرشحين لجائزة "أفضل ممثل رئيسي" هم ويل سميث عن تجسيده دور والد نجمة التنس الأمريكية، سيرينا وليامز، في فيلم "الملك ريتشارد"، والإسباني خافيير بارديم عن فيلم "كونك من الريكاردوس"، وبينديكت كومبرباتش عن فيلم "قوة الكلب"، وأندرو غارفيلد عن فيلم "تيك... بووم، تيك"، ودينزل واشنطن عن فيلم "مأساة ماكبث".والممثلات المرشحات لجائزة "أفضل ممثلة مساعدة" هن جيسي باكلي عن فيلم "الابنة المفقودة"، The وأريانا ديبوز عن "قصة الجانب الغربي"، والبريطانية جودي دينش عن "بلفاست"، والأمريكية كيرستن دانست عن "قوة الكلب"، وأونجانو إليس" عن "الملك ريتشارد".أما الممثلين المرشحين لجائزة "أفضل ممثل مساعد" هم سياران هيندز عن "بلفاست"، وتروي كوتسور عن "كودا"، وكودي سميت ماكفي عن "قوة الكلب"، وجيسي بليمونز عن "قوة الكلب"، وجي كي سيمونز عن فيلم "كونك من الريكاردوس".ومن أبرز المخرجين المنافسين على جائزة أوسكار "أفضل مخرج" ستيفن سبيلبرغ عن "قصة الحي الغربي"، وجاين كامبيون عن "قوة الكلب"، وكينيث برانا عن "بلفاست".ونالت المغنية الأمريكية، بيلي أيليش، ترشيحا لجائزة "أفضل أغنية" عن فيلم "لا وقت للموت"، أحدث أفلام العميل السري البريطاني، "جيمس بوند".وسيقام حفل توزيع جوائز أوسكار الـ94، في 27 مارس/ آذار المقبل، في مكانه المعتاد، مسرح دولبي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/نتائج-حفل-غولدن-غلوب-2022-ويل-سميث-يفوز-لأول-مرة-والمخرج-ستيفن-سبيلبرغ-يكتسح-الجوائز-1055163955.html
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ترشيحات أوسكار 2022... ويل سميث ونيكول كيدمان في التمثيل و"نتفليكس" تحصد 12 ترشيحا

14:29 GMT 08.02.2022
© REUTERS / POOLجائزة "أوسكار" السينمائية الأمريكية
جائزة أوسكار السينمائية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
جائزة "أوسكار" السينمائية الأمريكية
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
حصدت منصة "نتفليكس" الأمريكية الرقمية، اليوم الثلاثاء، أعلى عدد من ترشيحات الحفل الـ94 لتوزيع جوائز أوسكار ‏السينمائية.‏
وقاد فيلم "Power of The Dog" (قوة الكلب) من إنتاج "نتفليكس" الترشيحات بـ12 ترشيحا، من أبرزها جائزة أفضل فيلم.
أيضا من أبرز الأفلام العشرة المنافسة على جائزة "أفضل فيلم": "الملك ريتشارد" و"قصة الحي الغربي" و"بلفاست" و"كودا" و"دون" وبالإضافة إلى "لا تنظر لأعلى" من إنتاج "نتفليكس" وهو من بطولة ليوناردو دي كابريو وجينيفر لورانس.
وفي فئة "أفضل ممثلة رئيسية"، تنافس الممثلات جيسيكا شاستين عن فيلم "عيون تامي فاي"، وأوليفيا كولمان عن فيلم "الابنة المفقودة"، والإسبانية بينيلوبي كروز عن فيلم "الأمهات الموازية"، والأسترالية نيكول كيدمان عن فيلم "كونك من الريكاردوس"، وكريستين ستيوارت عن تجسيدها دور الأميرة البريطانية الراحلة ديانا في "سبنسر".
أما الممثلين المرشحين لجائزة "أفضل ممثل رئيسي" هم ويل سميث عن تجسيده دور والد نجمة التنس الأمريكية، سيرينا وليامز، في فيلم "الملك ريتشارد"، والإسباني خافيير بارديم عن فيلم "كونك من الريكاردوس"، وبينديكت كومبرباتش عن فيلم "قوة الكلب"، وأندرو غارفيلد عن فيلم "تيك... بووم، تيك"، ودينزل واشنطن عن فيلم "مأساة ماكبث".
والممثلات المرشحات لجائزة "أفضل ممثلة مساعدة" هن جيسي باكلي عن فيلم "الابنة المفقودة"، The وأريانا ديبوز عن "قصة الجانب الغربي"، والبريطانية جودي دينش عن "بلفاست"، والأمريكية كيرستن دانست عن "قوة الكلب"، وأونجانو إليس" عن "الملك ريتشارد".
أما الممثلين المرشحين لجائزة "أفضل ممثل مساعد" هم سياران هيندز عن "بلفاست"، وتروي كوتسور عن "كودا"، وكودي سميت ماكفي عن "قوة الكلب"، وجيسي بليمونز عن "قوة الكلب"، وجي كي سيمونز عن فيلم "كونك من الريكاردوس".
افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثلاثين، بحضور الممثل الأمريكي ويل سميث والممثلة الأمريكية شارليز ثيرون، 2008 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
نتائج حفل "غولدن غلوب" 2022: ويل سميث يفوز لأول مرة... والمخرج ستيفن سبيلبرغ يكتسح ‏الجوائز
10 يناير, 09:58 GMT
ومن أبرز المخرجين المنافسين على جائزة أوسكار "أفضل مخرج" ستيفن سبيلبرغ عن "قصة الحي الغربي"، وجاين كامبيون عن "قوة الكلب"، وكينيث برانا عن "بلفاست".
ونالت المغنية الأمريكية، بيلي أيليش، ترشيحا لجائزة "أفضل أغنية" عن فيلم "لا وقت للموت"، أحدث أفلام العميل السري البريطاني، "جيمس بوند".
وسيقام حفل توزيع جوائز أوسكار الـ94، في 27 مارس/ آذار المقبل، في مكانه المعتاد، مسرح دولبي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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