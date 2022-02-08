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تشاووش أوغلو يؤكد لبلينكن مواصلة تركيا مواجهة الفصائل الكردية في سوريا
تشاووش أوغلو يؤكد لبلينكن مواصلة تركيا مواجهة الفصائل الكردية في سوريا
أكدت أنقرة لواشنطن، اليوم الثلاثاء، مواصلة عملياتها ضد الفصائل الكردية في سوريا التي تصنفها ككيانات إرهابية. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T16:56+0000
2022-02-08T16:56+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
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أنطاكيا- سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام محلية تركية، اليوم، إن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، أبلغ نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي، بحثا خلاله التطورات في الشمال السوري، "عزم بلاده مواصلة كفاحها ضد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب".وتتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بأنها ذراع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كمنظمة "إرهابية"، إضافة لاتهامها لها بالوقوف خلف تفجيرات عدة في منطقة عملية نبع السلام التي تسيطر عليها القوات التركية؛ طالت حواجز للجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة الموالية له.ويوم الأربعاء الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، انتهاء "عملية نسر الشتاء"، التي نفذتها المقاتلات التركية على معاقل ومقرات حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق وسوريا، وقال إن "العملية التي استهدفت أوكار ومخابئ الإرهابيين، انتهت بنجاح"، مشيراً إلى تدمير العديد من مخابئ وأوكار وكهوف مقاتلي حزب العمال الكردستاني، في سنجار وديريك وجبال كاراجاك، دون إلحاق أضرار بالمدنيين، وفق قوله.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

تشاووش أوغلو يؤكد لبلينكن مواصلة تركيا مواجهة الفصائل الكردية في سوريا

16:56 GMT 08.02.2022
© AP Photo / Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
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أكدت أنقرة لواشنطن، اليوم الثلاثاء، مواصلة عملياتها ضد الفصائل الكردية في سوريا التي تصنفها ككيانات إرهابية.
أنطاكيا- سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام محلية تركية، اليوم، إن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، أبلغ نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي، بحثا خلاله التطورات في الشمال السوري، "عزم بلاده مواصلة كفاحها ضد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب".

ولفت تشاووش أوغلو، خلال المكالمة، إلى ما وصفه بـ "النشاطات الانفصالية" لتلك الفصائل و"هجماتها ضد المدنيين".

وتتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية بأنها ذراع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كمنظمة "إرهابية"، إضافة لاتهامها لها بالوقوف خلف تفجيرات عدة في منطقة عملية نبع السلام التي تسيطر عليها القوات التركية؛ طالت حواجز للجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة الموالية له.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، انتهاء "عملية نسر الشتاء"، التي نفذتها المقاتلات التركية على معاقل ومقرات حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق وسوريا، وقال إن "العملية التي استهدفت أوكار ومخابئ الإرهابيين، انتهت بنجاح"، مشيراً إلى تدمير العديد من مخابئ وأوكار وكهوف مقاتلي حزب العمال الكردستاني، في سنجار وديريك وجبال كاراجاك، دون إلحاق أضرار بالمدنيين، وفق قوله.
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