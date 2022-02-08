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حين تنسجم الإنجازات الرياضية وعروض الأزياء... فاعلم أن الفائز امرأة
حين تنسجم الإنجازات الرياضية وعروض الأزياء... فاعلم أن الفائز امرأة
أحرزت المتزلجة الأمريكية الصينية "إيلين جو"، اليوم الثلاثاء، ميدالية ذهبية في مسابقة التزلج الحر للسيدات، وهي ثالث ميدالية ذهبية للصين في دورة الألعاب... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T17:05+0000
2022-02-08T17:05+0000
العالم
الصين
دورة الألعاب الشتوية
الاولمبياد الشتوي
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وبحسب مجلة "wwd"، لم يقتصر الأمر على احتفاظها بمركزها في الميدالية الذهبية بخدعة أربع دورات ونصف في قفزتها الثالثة، ما جعلها ثاني متزلج حر تفعل ذلك على الإطلاق، حيث حققت فوزها بفارق ضئيل على الفرنسية تيس ليدوكس والسويسرية ماتيلد جريمود، بل حرصت "جو" أيضا على استلام جائزتها وهي ترتدي مجوهرات تقدر بـ 25 ألف دولار، وذلك من خلال اختيارها الدقيق للأزياء التي عرضتها خلال حفل توزيع الجوائز، إذ خلعت الرياضية المتألقة قفازات أنتا لتظهر أصابعها وهي تتلألأ بأربع خواتم من Tiffany &amp; Co.، وذلك أثناء حملها لتميمة الباندا المعروفة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية Bing Dwen Dwen، أمام الكاميرات.وارتدت "جو" خاتما من الأسلاك الماسية ومن الذهب الوردي عيار 18 قيراطا، 2100 دولار من العلامة التجارية Tiffany T، وخاتم Tiffany 1837 Makers ذو الشرائح المتوسطة من الذهب عيار 18 قيراطًا، والذي يقدر ثمنه بـ 2400 دولار، في يدها اليسرى.من ناحية أخرى ، ارتدت "جو" أيضا خاتم إلسا بيريتي الماسي من الذهب الوردي، 1300 دولار، وخاتم تيفاني 1837 ميكرز من الفضة الإسترليني، 600 دولار، كما أضافت لاحقا سوارا مفصليا مزدوج الصف من Tiffany Knot من الذهب الأصفر مرصع بالألماس، بقيمة 22000 دولار، خلال حفل رفع العلم.وتم الإعلان عن "جو" العام الماضي كواحدة من الوجوه الثلاثة الجديدة للعلامة التجارية، جنبا إلى جنب مع "تريسي إيليس روس" و"آنيا تايلور جوي"، كما أصبحت "جو" أحد أكثر الوجوه المرغوبة للعمل مع العديد من العلامات التجارية في الصين، وهي حاليا المتحدثة باسم أكثر من 26 علامة تجارية ومنظمة.وتصدرت "جو" في الآونة الأخيرة، غلاف العدد الأخير من مجلة "فوغ بلس"، وقدرت الصحافة المحلية الصينية أنها ربحت أكثر من 220 مليون رنمينبي، أو 34.6 مليون دولار، من موافقات العلامة التجارية.
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العالم, الصين, دورة الألعاب الشتوية, الاولمبياد الشتوي

حين تنسجم الإنجازات الرياضية وعروض الأزياء... فاعلم أن الفائز امرأة

17:05 GMT 08.02.2022
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حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© Sputnik . Alexander Vilf
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أحرزت المتزلجة الأمريكية الصينية "إيلين جو"، اليوم الثلاثاء، ميدالية ذهبية في مسابقة التزلج الحر للسيدات، وهي ثالث ميدالية ذهبية للصين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
وبحسب مجلة "wwd"، لم يقتصر الأمر على احتفاظها بمركزها في الميدالية الذهبية بخدعة أربع دورات ونصف في قفزتها الثالثة، ما جعلها ثاني متزلج حر تفعل ذلك على الإطلاق، حيث حققت فوزها بفارق ضئيل على الفرنسية تيس ليدوكس والسويسرية ماتيلد جريمود، بل حرصت "جو" أيضا على استلام جائزتها وهي ترتدي مجوهرات تقدر بـ 25 ألف دولار، وذلك من خلال اختيارها الدقيق للأزياء التي عرضتها خلال حفل توزيع الجوائز، إذ خلعت الرياضية المتألقة قفازات أنتا لتظهر أصابعها وهي تتلألأ بأربع خواتم من Tiffany & Co.، وذلك أثناء حملها لتميمة الباندا المعروفة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية Bing Dwen Dwen، أمام الكاميرات.
وارتدت "جو" خاتما من الأسلاك الماسية ومن الذهب الوردي عيار 18 قيراطا، 2100 دولار من العلامة التجارية Tiffany T، وخاتم Tiffany 1837 Makers ذو الشرائح المتوسطة من الذهب عيار 18 قيراطًا، والذي يقدر ثمنه بـ 2400 دولار، في يدها اليسرى.
من ناحية أخرى ، ارتدت "جو" أيضا خاتم إلسا بيريتي الماسي من الذهب الوردي، 1300 دولار، وخاتم تيفاني 1837 ميكرز من الفضة الإسترليني، 600 دولار، كما أضافت لاحقا سوارا مفصليا مزدوج الصف من Tiffany Knot من الذهب الأصفر مرصع بالألماس، بقيمة 22000 دولار، خلال حفل رفع العلم.
وتم الإعلان عن "جو" العام الماضي كواحدة من الوجوه الثلاثة الجديدة للعلامة التجارية، جنبا إلى جنب مع "تريسي إيليس روس" و"آنيا تايلور جوي"، كما أصبحت "جو" أحد أكثر الوجوه المرغوبة للعمل مع العديد من العلامات التجارية في الصين، وهي حاليا المتحدثة باسم أكثر من 26 علامة تجارية ومنظمة.
وتصدرت "جو" في الآونة الأخيرة، غلاف العدد الأخير من مجلة "فوغ بلس"، وقدرت الصحافة المحلية الصينية أنها ربحت أكثر من 220 مليون رنمينبي، أو 34.6 مليون دولار، من موافقات العلامة التجارية.
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الأهلي المصري - سبوتنيك عربيالشوط الأول... الأهلي وبالميراس (0-1) في نصف نهائي كأس العالم للأندية16:15 GMT
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