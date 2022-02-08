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دول مجموعة السبع تعبر عن "قلقها البالغ" بشأن حل الرئيس التونسي لمجلس القضاء الأعلى
دول مجموعة السبع تعبر عن "قلقها البالغ" بشأن حل الرئيس التونسي لمجلس القضاء الأعلى
عبرت دول مجموعة السبع عن "قلقها البالغ" من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد هذا الأسبوع عن حل مجلس القضاء الأعلى في البلاد. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T10:35+0000
2022-02-08T10:35+0000
أخبار تونس اليوم
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وصرحت دول مجموعة السبع أن قيام قضاء مستقل والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية، حسب وكالة رويترز.وأكدت الدول التي تشمل أكبر المانحين لتونس، وتسعى للمساعدة في تجاوز أزمتها المالية، أهمية القضاء واستقلاله في دولة مثل تونس.وقال الرئيس التونسي، خلال لقائه برئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن أمس الاثنين: "لن أتدخل في القضاء أبدا ولكن الواجب والمسؤولية التاريخية اقتضت وضع حد لهذه المهازل"، مضيا: "التطهير لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل".وأوضح أن "من اعتبر القضاء أداة لتحقيق مآربه الشخصية أو السياسية ليعلم أنه لن يتمكن من ذلك".وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحد الماضي، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
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أخبار تونس اليوم

دول مجموعة السبع تعبر عن "قلقها البالغ" بشأن حل الرئيس التونسي لمجلس القضاء الأعلى

10:35 GMT 08.02.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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عبرت دول مجموعة السبع عن "قلقها البالغ" من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد هذا الأسبوع عن حل مجلس القضاء الأعلى في البلاد.
وصرحت دول مجموعة السبع أن قيام قضاء مستقل والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية، حسب وكالة رويترز.
وأكدت الدول التي تشمل أكبر المانحين لتونس، وتسعى للمساعدة في تجاوز أزمتها المالية، أهمية القضاء واستقلاله في دولة مثل تونس.
وقال الرئيس التونسي، خلال لقائه برئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن أمس الاثنين: "لن أتدخل في القضاء أبدا ولكن الواجب والمسؤولية التاريخية اقتضت وضع حد لهذه المهازل"، مضيا: "التطهير لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل".

وأوضح أن "من اعتبر القضاء أداة لتحقيق مآربه الشخصية أو السياسية ليعلم أنه لن يتمكن من ذلك".
وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحد الماضي، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
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