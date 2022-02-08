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رئيس كازاخستان يزور روسيا لبحث آفاق تطوير شراكة استراتيجية بين البلدين
رئيس كازاخستان يزور روسيا لبحث آفاق تطوير شراكة استراتيجية بين البلدين
يقوم رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، بزيارة عمل إلى روسيا يومي 10 و11 شباط/فبراير الجاري. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T13:10+0000
2022-02-08T13:10+0000
روسيا
العالم
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وكتب المتحدث باسم الرئاسة الكازاخستانية، بيريك والي، اليوم الثلاثاء، على "الفيسبوك": " يومي 10 و11 شباط/فبراير، سيقوم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف ، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى روسيا".وأضاف أن توكايف سيجري محادثات مع الرئيس الروسي في 10 فبراير، في موسكو، حيث سيتم النظر في "آفاق تطوير شراكة استراتيجية كازاخستانية روسية متعددة الجوانب".وأوضح أن الرئيس الكازاخستاني سيلتقي في 11 فبراير، رئيس تتارستان رستم مينيخانوف في قازان، وسيزور عددًا من المؤسسات الصناعية الكبرى في الجمهورية.يشار إلى أن كازاخستان شهدت، مطلع العالم الحالي، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدم عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن وقتلوا عدداً منهم وسطوا على مراكز تجارية وبنوك وغيرها.وتمكنت السلطات بمساعدة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من استعادة الأمن والاستقرار في عموم البلاد.
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روسيا, العالم

رئيس كازاخستان يزور روسيا لبحث آفاق تطوير شراكة استراتيجية بين البلدين

13:10 GMT 08.02.2022
© رئاسة جمهورية كازاخستانرئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف
رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© رئاسة جمهورية كازاخستان
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يقوم رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، بزيارة عمل إلى روسيا يومي 10 و11 شباط/فبراير الجاري.
وكتب المتحدث باسم الرئاسة الكازاخستانية، بيريك والي، اليوم الثلاثاء، على "الفيسبوك": " يومي 10 و11 شباط/فبراير، سيقوم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف ، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى روسيا".


وأضاف أن توكايف سيجري محادثات مع الرئيس الروسي في 10 فبراير، في موسكو، حيث سيتم النظر في "آفاق تطوير شراكة استراتيجية كازاخستانية روسية متعددة الجوانب".
13:04 GMT

وأوضح أن الرئيس الكازاخستاني سيلتقي في 11 فبراير، رئيس تتارستان رستم مينيخانوف في قازان، وسيزور عددًا من المؤسسات الصناعية الكبرى في الجمهورية.

يشار إلى أن كازاخستان شهدت، مطلع العالم الحالي، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدم عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن وقتلوا عدداً منهم وسطوا على مراكز تجارية وبنوك وغيرها.

وتمكنت السلطات بمساعدة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من استعادة الأمن والاستقرار في عموم البلاد.
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