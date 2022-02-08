رئيس كازاخستان يزور روسيا لبحث آفاق تطوير شراكة استراتيجية بين البلدين

وكتب المتحدث باسم الرئاسة الكازاخستانية، بيريك والي، اليوم الثلاثاء، على "الفيسبوك": " يومي 10 و11 شباط/فبراير، سيقوم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف ، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى روسيا".وأضاف أن توكايف سيجري محادثات مع الرئيس الروسي في 10 فبراير، في موسكو، حيث سيتم النظر في "آفاق تطوير شراكة استراتيجية كازاخستانية روسية متعددة الجوانب".وأوضح أن الرئيس الكازاخستاني سيلتقي في 11 فبراير، رئيس تتارستان رستم مينيخانوف في قازان، وسيزور عددًا من المؤسسات الصناعية الكبرى في الجمهورية.يشار إلى أن كازاخستان شهدت، مطلع العالم الحالي، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدم عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن وقتلوا عدداً منهم وسطوا على مراكز تجارية وبنوك وغيرها.وتمكنت السلطات بمساعدة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من استعادة الأمن والاستقرار في عموم البلاد.
يقوم رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، بزيارة عمل إلى روسيا يومي 10 و11 شباط/فبراير الجاري.
وكتب المتحدث باسم الرئاسة الكازاخستانية، بيريك والي، اليوم الثلاثاء، على "الفيسبوك": " يومي 10 و11 شباط/فبراير، سيقوم رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف ، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى روسيا".
وأضاف أن توكايف سيجري محادثات مع الرئيس الروسي في 10 فبراير، في موسكو، حيث سيتم النظر في "آفاق تطوير شراكة استراتيجية كازاخستانية روسية متعددة الجوانب".
13:04 GMT
وأوضح أن الرئيس الكازاخستاني سيلتقي في 11 فبراير، رئيس تتارستان رستم مينيخانوف في قازان، وسيزور عددًا من المؤسسات الصناعية الكبرى في الجمهورية.
يشار إلى أن كازاخستان شهدت، مطلع العالم الحالي، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدم عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن وقتلوا عدداً منهم وسطوا على مراكز تجارية وبنوك وغيرها.
وتمكنت السلطات بمساعدة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من استعادة الأمن والاستقرار في عموم البلاد.