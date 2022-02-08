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https://arabic.sputniknews.com/20220208/قوة-إسرائيلية-تغتال-3-فلسطينيين-في-نابلس-بدعوى-تورطهم-في-إطلاق-نار--1058208137.html
قوة إسرائيلية تغتال 3 فلسطينيين في نابلس بدعوى تورطهم في إطلاق نار
قوة إسرائيلية تغتال 3 فلسطينيين في نابلس بدعوى تورطهم في إطلاق نار
اغتالت قوة إسرائيلية مشتركة، اليوم الثلاثاء، 3 فلسطينيين في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى تورطهم في إطلاق نار على مواقع عسكرية خلال الفترة... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T12:17+0000
2022-02-08T12:18+0000
أخبار الضفة الغربية
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أخبار إسرائيل اليوم
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وصرح الجيش الإسرائيلي في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "في عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام (شاباك) ووحدة "يمام" (وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الإسرائيلية)، والجيش، تم تصفية خلية من 3 إرهابيين في نابلس".وأضافت الصحيفة أن القتلى "كانوا متورطين في عمليات إطلاق نار ضد قوات إسرائيلية ومواطنين خلال الأسابيع الأخيرة".وأوضحت أنه تم إطلاق النار عليهم بينما كانوا داخل سيارة تقلهم.ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل أخرى حول هوية القتلى، أو ما يثبت تورطهم في إطلاق نار على مواقع عسكرية.وسارع وزير الأمن الداخلي عومار بارليف إلى تهنئة القوات الإسرائيلية على عملية الاغتيال قائلا في تغريدة بحسابه على تويتر: "في عملية في السامرة (شمال الضفة الغربية)، قُتل قبل وقت قصير ثلاثة مخربين أطلقوا النار على مقاتلي يمام". وأوضح أن القتلى هم "خلية إطلاق نار مسؤولة عن سلسلة هجمات ضد يهود في الأسابيع الأخيرة"، مضيفا "مبروك لقوات يمام الممتازة على إنجاز آخر رائع".وكان الجيش قد أعلن خلال الأسابيع الأخيرة 3 مرات على الأقل، إطلاق مجهولين من سيارة عابرة النار على جنوده في عدد من المواقع العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، دون وقوع إصابات.
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أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

قوة إسرائيلية تغتال 3 فلسطينيين في نابلس بدعوى تورطهم في إطلاق نار

12:17 GMT 08.02.2022 (تم التحديث: 12:18 GMT 08.02.2022)
© AP Photo / Majdi Mohammedالجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين
الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
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اغتالت قوة إسرائيلية مشتركة، اليوم الثلاثاء، 3 فلسطينيين في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى تورطهم في إطلاق نار على مواقع عسكرية خلال الفترة الأخيرة.
وصرح الجيش الإسرائيلي في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "في عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام (شاباك) ووحدة "يمام" (وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الإسرائيلية)، والجيش، تم تصفية خلية من 3 إرهابيين في نابلس".
وأضافت الصحيفة أن القتلى "كانوا متورطين في عمليات إطلاق نار ضد قوات إسرائيلية ومواطنين خلال الأسابيع الأخيرة".
وأوضحت أنه تم إطلاق النار عليهم بينما كانوا داخل سيارة تقلهم.
ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل أخرى حول هوية القتلى، أو ما يثبت تورطهم في إطلاق نار على مواقع عسكرية.
وسارع وزير الأمن الداخلي عومار بارليف إلى تهنئة القوات الإسرائيلية على عملية الاغتيال قائلا في تغريدة بحسابه على تويتر: "في عملية في السامرة (شمال الضفة الغربية)، قُتل قبل وقت قصير ثلاثة مخربين أطلقوا النار على مقاتلي يمام".
وأوضح أن القتلى هم "خلية إطلاق نار مسؤولة عن سلسلة هجمات ضد يهود في الأسابيع الأخيرة"، مضيفا "مبروك لقوات يمام الممتازة على إنجاز آخر رائع".
وكان الجيش قد أعلن خلال الأسابيع الأخيرة 3 مرات على الأقل، إطلاق مجهولين من سيارة عابرة النار على جنوده في عدد من المواقع العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، دون وقوع إصابات.
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