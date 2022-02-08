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https://arabic.sputniknews.com/20220208/محمد-عساف-يرزق-بمولوده-الأول-ويسميه-ريان-تيمنا-بالطفل-المغربي-الراحل-1058233205.html
محمد عساف يرزق بمولوده الأول ويسميه "ريان" تيمنا بالطفل المغربي الراحل
محمد عساف يرزق بمولوده الأول ويسميه "ريان" تيمنا بالطفل المغربي الراحل
زف الفنان الفلسطيني، محمد عساف، اليوم الثلاثاء، خبرا سعيدا لجمهوره ومتابعيه، يقضي باستقباله طفله الأول، مختارا له اسم "ريان". 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T20:16+0000
2022-02-08T20:16+0000
2022-02-08T20:16+0000
أخبار فلسطين اليوم
مجتمع
محمد عساف
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ونشر عساف على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أنه رزق بطفله الأول، والذي أطلق عليه اسم "ريان"، من زوجته ريم عودة، تيمنا بالطفل المغربي، الذي لقي حتفه في بئر، الأسبوع الماضي.وأكد الفنان الفلسطيني أن زوجته قد أتمت ولادتها على خير وسلام، قبل عدة أيام، ورزق بمولود أسماه "ريان"، في وقت تلقى محمد عساف عشرات التهاني من جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.وتفاعل جمهور عساف مع إعلانه مولوده الأول "ريان" بعد ساعات قليلة من الإعلان عن وفاة الطفل المغربي "ريان" الذي سقط في البئر، وسط حالة التفاعل والحزن الكبيرة مع قصته.
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أخبار فلسطين اليوم, مجتمع, محمد عساف
محمد عساف يرزق بمولوده الأول ويسميه "ريان" تيمنا بالطفل المغربي الراحل تابعنا عبر
زف الفنان الفلسطيني، محمد عساف، اليوم الثلاثاء، خبرا سعيدا لجمهوره ومتابعيه، يقضي باستقباله طفله الأول، مختارا له اسم "ريان".
ونشر عساف على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أنه رزق بطفله الأول،
والذي أطلق عليه اسم "ريان"
، من زوجته ريم عودة، تيمنا بالطفل المغربي، الذي لقي حتفه في بئر، الأسبوع الماضي.
وأكد الفنان الفلسطيني أن زوجته قد أتمت ولادتها على خير وسلام، قبل عدة أيام، ورزق بمولود أسماه "ريان"، في وقت تلقى محمد عساف عشرات التهاني من جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفاعل جمهور عساف مع إعلانه مولوده الأول
"ريان" بعد ساعات قليلة من الإعلان عن وفاة الطفل المغربي "ريان" الذي سقط في البئر، وسط حالة التفاعل والحزن الكبيرة مع قصته.