https://arabic.sputniknews.com/20220208/مخاطر-ارتفاع-مستويات-الكوليسترول-على-القلب-1058211612.html

مخاطر ارتفاع مستويات الكوليسترول على القلب

مخاطر ارتفاع مستويات الكوليسترول على القلب

وجدت دراسة أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك من الضروري الحفاظ على مستوياته في نطاق صحي. 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T13:31+0000

2022-02-08T13:31+0000

2022-02-08T13:31+0000

العالم

غذاء

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وبحسب "express"، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يعني وجود الكثير من الكوليسترول في مجرى الدم، والكوليسترول هو مادة شمعية تنتج من الكبد والطعام الذي تتناوله.وتشير الدراسة إلى أن الجسم يحتاج إلى كمية صحية من الكوليسترول ليعمل، إلا أن المستويات المرتفعة باستمرار يمكن أن تسد الشرايين، وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولحسن الحظ، يمكن خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة عن طريق تعديل نظامك الغذائي وتكون بعض العناصر أكثر فعالية من غيرها.ووفقا لدراسة نُشرت في مجلةFamily Practice، فإن تناول بذور الحلبة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ويُزرع نبات الحلبة في جنوب أوروبا وغرب آسيا وشمال أفريقيا، وقد استخدم منذ العصور القديمة.ولتقييم ما إذا كانت بذور الحلبة يمكن أن تقلل الكوليسترول، قام الباحثون بفحص عدد من قواعد البيانات، بما في ذلك MEDLINE وEMBASE و CINAHL و AMED ومكتبة كوكرين، وبحسب الباحثين، فقد تم إثبات انخفاض "مهم إحصائيا" في الكوليسترول الكلي بنسبة تتراوح بين 15 و33 في المئة نتيجة تناول بذور الحلبة.ولاحظ الباحثون أن إحدى الدراسات التي أجريت على أوراق الحلبة وجدت انخفاضا غير ملحوظ بنسبة تسعة في المئة بعد "جرعة واحدة"، هذا بالمقارنة مع انخفاض بنسبة 2.8 في المئة مع الدواء الوهمي (مستخلص القهوة المخفف)، وتُعزى الآثار المفيدة لأخذ بذور الحلبة إلى محتواها العالي من الألياف، الألياف القابلة للذوبان، والتي تمتص الماء، بحيث يمكن أن تقلل من امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، فإن تناول خمسة إلى 10 غرامات أو أكثر من الألياف القابلة للذوبان يوميا يقلل من كوليسترول البروتين الدهني المنخفض الكثافة.فيما تذكر الدراسة أن حبوب الشعير تعتبر أيضا مصدرا رائعا آخر للألياف التي تم ربطها بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب الناتجة عن ارتفاع مستويات الكوليسترول، إذ وجدت إحدى الدراسات، أن الرجال الذين تناولوا نظاما غذائيا غنيا بشعير الحبوب الكاملة شهدوا تحسنا في مستويات الكوليسترول لديهم بعد خمسة أسابيع.وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية " NHS": "لتقليل نسبة الكوليسترول لديك، حاول أن تقلل من تناول الأطعمة الدهنية، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نوع من الدهون يسمى الدهون المشبعة"، في حين يمكن تناول الأطعمة التي تحتوي على نوع صحي من الدهون يسمى الدهون غير المشبعة.وينصح بتناول الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون، والأرز البني، والخبز والباستا، والمكسرات والبذور، إضافة إلى الفواكه والخضراوات، بحسب "express".

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