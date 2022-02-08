مركز المصالحة الروسي في سوريا: أمريكا وبريطانيا تفرجان عن مئات الإرهابيين

وأشار الأدميرال جورافليوف إلى وقوع 10 هجمات إرهابية خلال 3 أيام، وقتل 18 شخصا وإصابة 25 آخرين. وأضاف:ونوه الأدميرال جورافليوف في مؤتمر صحفي إلى مواصلة أمريكا وبريطانيا "العفو" عن مئات الإرهابيين في سوريا.ونوه نائب قائد مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا إلى أن قادة العصابات يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في عدة محافظات سورية مثل حمص ودمشق ودرعا والسويداء.
قال نائب قائد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال أوليغ جورافليوف، إن الوضع في مناطق الفرات الخاضعة لسيطرة السلطات الموالية لأمريكا حرج.
وأشار الأدميرال جورافليوف إلى وقوع 10 هجمات إرهابية خلال 3 أيام، وقتل 18 شخصا وإصابة 25 آخرين. وأضاف:
في مناطق عبور نهر الفرات الخاضعة لسيطرة السلطات الموالية لأمريكا، لا يزال الوضع الأمني حرجا. فخلال الأيام الثلاثة الماضية فقط، وقعت 10 أعمال إرهابية وأعمال تخريبية في المنطقة، راح ضحيتها 18 شخصا. واصيب 25 شخصا".
الأدميرال أوليغ جورافليوف
نائب قائد مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا
ونوه الأدميرال جورافليوف في مؤتمر صحفي إلى مواصلة أمريكا وبريطانيا "العفو" عن مئات الإرهابيين في سوريا.