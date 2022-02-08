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https://arabic.sputniknews.com/20220208/مركز-المصالحة-الروسي-في-سوريا-أمريكا-وبريطانيا-تفرجان-عن-مئات-الإرهابيين-1058233319.html
مركز المصالحة الروسي في سوريا: أمريكا وبريطانيا تفرجان عن مئات الإرهابيين
مركز المصالحة الروسي في سوريا: أمريكا وبريطانيا تفرجان عن مئات الإرهابيين
قال نائب قائد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال أوليغ جورافليوف، إن الوضع في مناطق الفرات الخاضعة لسيطرة السلطات الموالية لأمريكا... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T20:36+0000
2022-02-08T20:36+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
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وأشار الأدميرال جورافليوف إلى وقوع 10 هجمات إرهابية خلال 3 أيام، وقتل 18 شخصا وإصابة 25 آخرين. وأضاف:ونوه الأدميرال جورافليوف في مؤتمر صحفي إلى مواصلة أمريكا وبريطانيا "العفو" عن مئات الإرهابيين في سوريا.ونوه نائب قائد مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا إلى أن قادة العصابات يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في عدة محافظات سورية مثل حمص ودمشق ودرعا والسويداء.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/الاستخبارات-الروسية-أمريكا-تخطط-لتحريض-المتطرفين-على-القيام-بأعمال-ضد-القوات-السورية-والحليفة-1058169686.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مركز المصالحة الروسي في سوريا: أمريكا وبريطانيا تفرجان عن مئات الإرهابيين

20:36 GMT 08.02.2022
© REUTERS / Courtesy Arnada Jones/U.S. Armyقوات الجيش الأمريكي والتركي خلال جولة تفقدية مشتركة خارج منبج، سوريا 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
قوات الجيش الأمريكي والتركي خلال جولة تفقدية مشتركة خارج منبج، سوريا 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Courtesy Arnada Jones/U.S. Army
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قال نائب قائد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال أوليغ جورافليوف، إن الوضع في مناطق الفرات الخاضعة لسيطرة السلطات الموالية لأمريكا حرج.
وأشار الأدميرال جورافليوف إلى وقوع 10 هجمات إرهابية خلال 3 أيام، وقتل 18 شخصا وإصابة 25 آخرين. وأضاف:

في مناطق عبور نهر الفرات الخاضعة لسيطرة السلطات الموالية لأمريكا، لا يزال الوضع الأمني ​​حرجا. فخلال الأيام الثلاثة الماضية فقط، وقعت 10 أعمال إرهابية وأعمال تخريبية في المنطقة، راح ضحيتها 18 شخصا. واصيب 25 شخصا".

الأدميرال أوليغ جورافليوف
نائب قائد مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا
ونوه الأدميرال جورافليوف في مؤتمر صحفي إلى مواصلة أمريكا وبريطانيا "العفو" عن مئات الإرهابيين في سوريا.
جنود من الجيش الروسي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
الاستخبارات الروسية: أمريكا تخطط لتحريض المتطرفين على القيام بأعمال ضد القوات السورية والحليفة
08:04 GMT

"تم الإفراج عن المئات وقبولهم في الوحدات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، وتم نقل بعضهم إلى التنف".

الأدميرال أوليغ جورافليوف
نائب قائد مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا
ونوه نائب قائد مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا إلى أن قادة العصابات يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في عدة محافظات سورية مثل حمص ودمشق ودرعا والسويداء.
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