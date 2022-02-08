https://arabic.sputniknews.com/20220208/نحو-125-ألف-سائح-روسي-يزورون-مصر-خلال-أول-أسبوعين-من-العام-الجاري-1058166651.html

نحو 125 ألف سائح روسي يزورون مصر خلال أول أسبوعين من العام الجاري

نحو 125 ألف سائح روسي يزورون مصر خلال أول أسبوعين من العام الجاري

أعلن سفير روسيا لدى مصر، غيورغي بوريسينكو، اليوم الثلاثاء، أن نحو 125 ألف سائح روسي زاروا مصر خلال أول أسبوعين من العام الجاري، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أكثر... 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T07:05+0000

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وأشار بوريسينكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إلى أن "مصر كانت واحدة من أكثر 3 وجهات سياحية مفضلة لدى المواطنين الروس قبل تحطم الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء في تشرين الأول/ أكتوبر 2015". منوها إلى أنه "في عام 2014، زار 3.3 مليون روسي المنتجعات المصرية على البحر الأحمر".وأضاف السفير الروسي: "بعد توقف الرحلات الجوية المباشرة، انخفض التدفق السياحي، وقدِر بعدة عشرات الآلاف من السياح سنويا بعد استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة في 2018... وفي العام الماضي زار مصر أكثر من 700 ألف مواطن روسي، وخلال أول أسبوعين من عام 2022 زارها نحو 125 ألف من المواطنين الروس".وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن ما بين 20 و 25 رحلة جوية من روسيا تهبط في مطاري منتجعي الغردقة وشرم الشيخ كل يوم.كانت المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا "آتور" ، مايا لوميدزي، قد أعلنت في الثاني عشر من شهر كانون الثاني/ يناير أن مصر استحوذت على المركز الأول من السياحة الخارجية بالنسبة للمواطنين الروس خلال ليلة رأس السنة الجديدة بنسبة 50%، وبعدد سائحين قدره 125 ألف سائح روسي.

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