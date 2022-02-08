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https://arabic.sputniknews.com/20220208/هاني-شاكر-ينفي-تنازله-عن-الجنسية-المصرية-بعد-تداول-فيديو-له-طلب-حذفه-1058173189.html
هاني شاكر ينفي تنازله عن الجنسية المصرية بعد تداول فيديو له طلب حذفه
هاني شاكر ينفي تنازله عن الجنسية المصرية بعد تداول فيديو له طلب حذفه
أثار نقيب الموسيقيين المصريين، الفنان هاني شاكر، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية على مواقع ‏التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو له وهو ينهي إجراءات... 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T09:26+0000
2022-02-08T09:26+0000
أخبار الفنانين في مصر
الفنان هاني شاكر
مجتمع
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نشرت شركة متخصصة في تسهيل الحصول على جنسيات للمستثمرين فيديو حصول هاني شاكر على جنسية دول الكاريبي، لكن بسبب الجدل المثار تم حذفه بطلب منه، وفقا صحيفة "النهار" اللبنانية.وفتح الفيديو المتداول باب تساؤلات العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" حول مدى استحقاق هاني شاكر أن يستمر في منصبه كنقيب للموسيقيين وهو مزدوج الجنسية.وفي أول رد منه، أكد هاني شاكر في تصريحات صحيفة "اليوم السابع" المصرية "أنه مصري ويعتز بمصريته، وأن التقدم لجنسية دول الكاريبي لا يعني التنازل عن الجنسية المصرية، وهو أمر لا يجرؤ على التفكير فيه من الأساس".وتابع شاكر مبينا أن "حصوله على الجنسية الأجنبية بغرض الاستثمار والاستجمام في تلك الدول، لما تتمتع به من جمال وطبيعة خاصة".وفي سياق متصل، أوضح المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، علاء عامر، في تصريحات لصحيفة "النهار" أن الجنسية التي حصل عليها هاني شاكر شرفية فقط من أجل "الوجاهة الاجتماعية"، بحسب تعبيره ولكي يتمكن من التحرك بحرية ضمن دول الكاريبي وإليها دون تعقيدات.وتتراوح تكلفة جنسية دول الكاريبي بين 100 و150 ألف دولار أمريكي.وكان هاني شاكر قد شارك في حفل جوائز "Joy" في العاصمة السعودية الرياض لتكريم العديد من الفنانين العرب والعالميين، وأدى أغنيته الشهيرة "علّي الضحكاية".
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أخبار الفنانين في مصر, الفنان هاني شاكر, مجتمع

هاني شاكر ينفي تنازله عن الجنسية المصرية بعد تداول فيديو له طلب حذفه

09:26 GMT 08.02.2022
© AFP 2021 / SAMEH SHERIFالفنان المصري، هاني شاكر
الفنان المصري، هاني شاكر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
الفنان المصري، هاني شاكر
© AFP 2021 / SAMEH SHERIF
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أثار نقيب الموسيقيين المصريين، الفنان هاني شاكر، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية على مواقع ‏التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو له وهو ينهي إجراءات حصوله على جنسية دولة أجنبية.‏
نشرت شركة متخصصة في تسهيل الحصول على جنسيات للمستثمرين فيديو حصول هاني شاكر على جنسية دول الكاريبي، لكن بسبب الجدل المثار تم حذفه بطلب منه، وفقا صحيفة "النهار" اللبنانية.
وفتح الفيديو المتداول باب تساؤلات العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" حول مدى استحقاق هاني شاكر أن يستمر في منصبه كنقيب للموسيقيين وهو مزدوج الجنسية.
وفي أول رد منه، أكد هاني شاكر في تصريحات صحيفة "اليوم السابع" المصرية "أنه مصري ويعتز بمصريته، وأن التقدم لجنسية دول الكاريبي لا يعني التنازل عن الجنسية المصرية، وهو أمر لا يجرؤ على التفكير فيه من الأساس".
وتابع شاكر مبينا أن "حصوله على الجنسية الأجنبية بغرض الاستثمار والاستجمام في تلك الدول، لما تتمتع به من جمال وطبيعة خاصة".
وفي سياق متصل، أوضح المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، علاء عامر، في تصريحات لصحيفة "النهار" أن الجنسية التي حصل عليها هاني شاكر شرفية فقط من أجل "الوجاهة الاجتماعية"، بحسب تعبيره ولكي يتمكن من التحرك بحرية ضمن دول الكاريبي وإليها دون تعقيدات.
وتتراوح تكلفة جنسية دول الكاريبي بين 100 و150 ألف دولار أمريكي.
وكان هاني شاكر قد شارك في حفل جوائز "Joy" في العاصمة السعودية الرياض لتكريم العديد من الفنانين العرب والعالميين، وأدى أغنيته الشهيرة "علّي الضحكاية".
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