https://arabic.sputniknews.com/20220208/هاني-شاكر-ينفي-تنازله-عن-الجنسية-المصرية-بعد-تداول-فيديو-له-طلب-حذفه-1058173189.html

هاني شاكر ينفي تنازله عن الجنسية المصرية بعد تداول فيديو له طلب حذفه

هاني شاكر ينفي تنازله عن الجنسية المصرية بعد تداول فيديو له طلب حذفه

أثار نقيب الموسيقيين المصريين، الفنان هاني شاكر، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية على مواقع ‏التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو له وهو ينهي إجراءات... 08.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-08T09:26+0000

2022-02-08T09:26+0000

2022-02-08T09:26+0000

أخبار الفنانين في مصر

الفنان هاني شاكر

مجتمع

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نشرت شركة متخصصة في تسهيل الحصول على جنسيات للمستثمرين فيديو حصول هاني شاكر على جنسية دول الكاريبي، لكن بسبب الجدل المثار تم حذفه بطلب منه، وفقا صحيفة "النهار" اللبنانية.وفتح الفيديو المتداول باب تساؤلات العديد من مستخدمي "السوشيال ميديا" حول مدى استحقاق هاني شاكر أن يستمر في منصبه كنقيب للموسيقيين وهو مزدوج الجنسية.وفي أول رد منه، أكد هاني شاكر في تصريحات صحيفة "اليوم السابع" المصرية "أنه مصري ويعتز بمصريته، وأن التقدم لجنسية دول الكاريبي لا يعني التنازل عن الجنسية المصرية، وهو أمر لا يجرؤ على التفكير فيه من الأساس".وتابع شاكر مبينا أن "حصوله على الجنسية الأجنبية بغرض الاستثمار والاستجمام في تلك الدول، لما تتمتع به من جمال وطبيعة خاصة".وفي سياق متصل، أوضح المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، علاء عامر، في تصريحات لصحيفة "النهار" أن الجنسية التي حصل عليها هاني شاكر شرفية فقط من أجل "الوجاهة الاجتماعية"، بحسب تعبيره ولكي يتمكن من التحرك بحرية ضمن دول الكاريبي وإليها دون تعقيدات.وتتراوح تكلفة جنسية دول الكاريبي بين 100 و150 ألف دولار أمريكي.وكان هاني شاكر قد شارك في حفل جوائز "Joy" في العاصمة السعودية الرياض لتكريم العديد من الفنانين العرب والعالميين، وأدى أغنيته الشهيرة "علّي الضحكاية".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الفنانين في مصر, الفنان هاني شاكر, مجتمع