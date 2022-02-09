https://arabic.sputniknews.com/20220209/إعلام-سفير-إسرائيل-بواشنطن-استعرض-مع-سفراء-4-دول-إسلامية-إطارا-للتعاون-الثنائي-والإقليمي-1058248506.html

إعلام: سفير إسرائيل لدى واشنطن يستعرض مع سفراء 4 دول إسلامية إطارا للتعاون الثنائي والإقليمي

إعلام: سفير إسرائيل لدى واشنطن يستعرض مع سفراء 4 دول إسلامية إطارا للتعاون الثنائي والإقليمي

كشفت صحيفة إسرائيلية، أن سفراء إسرائيل وتركيا وأوزبكستان وأذربيجان وكازخستان لدى واشنطن، عقدوا الأسبوع الماضي، اجتماعا بهدف إقامة تكتل إقليمي جديد، لخدمة... 09.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-09T09:59+0000

2022-02-09T09:59+0000

2022-02-09T10:02+0000

العالم

إسرائيل

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القدس - سبوتنيك. وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم الأربعاء، بأن هذا "الاجتماع جاء بمبادرة تركية – إسرائيلية مشتركة".وأضافت، أن "الاجتماع ضم سفير إسرائيل في واشنطن ميخائيل هيرتسوغ مع السفير التركي حسن مراد مركان المقرب من الرئيس إردوغان وسفراء كل من أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان، بغية إيجاد آلية للتعاون بين إسرائيل وهذه الدول على المجالين الثنائي والإقليمي وإنشاء إطار مشترك للتنسيق فيما بينها على مختلف الصعد".وذكرت الصحيفة، أن "المبادر لهذا الاجتماع كان رجل الأعمال ونائب رئيس مؤتمر الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة مالكولم هونلاين، الذي له علاقات جيدة مع مسؤولين في هذه الدول".كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد أعلن، خلال مؤتمر صحافي بوقت سابق من الشهر الجاري، أن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، سيزور تركيا في منتصف شهر مارس/آذار المقبل، وذلك بعدما كانت الزيارة مقررة في مطلع الشهر الجاري.وقال أردوغان إن الزيارة "ستشهد مناقشة العلاقات الثنائية وتقييمها والتوجه تحو الجانب الإيجابي من العلاقات المشتركة".

https://arabic.sputniknews.com/20220209/صحيفة-واشنطن-تلعب-على-الخلاف-بين-رئيس-الجمهورية-وقائد-الجيش-بملف-ترسيم-الحدود-بين-لبنان-وإسرائيل-1058238086.html

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