تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220209/الجيش-اليمني-سيطرنا-على-سلسلة-جبلية-استراتيجية-شمالي-حجة-وخسائر-بشرية-ومادية-للحوثيين-1058265188.html
الجيش اليمني: سيطرنا على سلسلة جبلية استراتيجية شمالي حجة.. وخسائر بشرية ومادية للحوثيين
الجيش اليمني: سيطرنا على سلسلة جبلية استراتيجية شمالي حجة.. وخسائر بشرية ومادية للحوثيين
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، إحراز تقدم ميداني والسيطرة على مرتفعات وسلسلة جبلية في محافظة حَجّة شمال غربي اليمن، إثر... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T14:07+0000
2022-02-09T14:07+0000
العالم العربي
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1048205177_0:132:2897:1761_1920x0_80_0_0_b875fe3f9fc4dd2f0f635f42495db098.jpg
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر تويتر، أن "قوات الجيش وألوية اليمن السعيد، تحقق تقدماً جديداً شرق مديرية حَرَض بمحافظة حَجّة، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميلشيا الحوثي".وأضاف: "تم تحرير سلسلة جبال الهيجة الاستراتيجية شرق معسكر المِحصام إلى الشرق من مديرية حَرَض [شمال غربي حَجّة]، ومصرع وإصابة العشرات من عناصر الميلشيات".ويأتي التقدم الميداني الجديد للقوات الحكومية بعد أيام، من تمكنها، يوم السبت الماضي، من التوغل في الأحياء الشرقية والجنوبية والغربية بمدينة حَرَض، إثر هجوم من ثلاثة محاور بغطاء جوي من التحالف العربي، وسط مقاومة عنيفة من جماعة الحوثيين، حسب ما أفاد به مصدر عسكري يمني لوكالة سبوتنيك.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1048205177_0:0:2571:1928_1920x0_80_0_0_836487b176f6dbc06e8c20b6647ee665.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار اليمن الأن

الجيش اليمني: سيطرنا على سلسلة جبلية استراتيجية شمالي حجة.. وخسائر بشرية ومادية للحوثيين

14:07 GMT 09.02.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، إحراز تقدم ميداني والسيطرة على مرتفعات وسلسلة جبلية في محافظة حَجّة شمال غربي اليمن، إثر معارك مع جماعة أنصار الله "الحوثيين".
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر تويتر، أن "قوات الجيش وألوية اليمن السعيد، تحقق تقدماً جديداً شرق مديرية حَرَض بمحافظة حَجّة، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميلشيا الحوثي".

وأضاف: "تم تحرير سلسلة جبال الهيجة الاستراتيجية شرق معسكر المِحصام إلى الشرق من مديرية حَرَض [شمال غربي حَجّة]، ومصرع وإصابة العشرات من عناصر الميلشيات".

ويأتي التقدم الميداني الجديد للقوات الحكومية بعد أيام، من تمكنها، يوم السبت الماضي، من التوغل في الأحياء الشرقية والجنوبية والغربية بمدينة حَرَض، إثر هجوم من ثلاثة محاور بغطاء جوي من التحالف العربي، وسط مقاومة عنيفة من جماعة الحوثيين، حسب ما أفاد به مصدر عسكري يمني لوكالة سبوتنيك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية