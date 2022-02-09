الجيش اليمني: سيطرنا على سلسلة جبلية استراتيجية شمالي حجة.. وخسائر بشرية ومادية للحوثيين

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر تويتر، أن "قوات الجيش وألوية اليمن السعيد، تحقق تقدماً جديداً شرق مديرية حَرَض بمحافظة حَجّة، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميلشيا الحوثي".وأضاف: "تم تحرير سلسلة جبال الهيجة الاستراتيجية شرق معسكر المِحصام إلى الشرق من مديرية حَرَض [شمال غربي حَجّة]، ومصرع وإصابة العشرات من عناصر الميلشيات".ويأتي التقدم الميداني الجديد للقوات الحكومية بعد أيام، من تمكنها، يوم السبت الماضي، من التوغل في الأحياء الشرقية والجنوبية والغربية بمدينة حَرَض، إثر هجوم من ثلاثة محاور بغطاء جوي من التحالف العربي، وسط مقاومة عنيفة من جماعة الحوثيين، حسب ما أفاد به مصدر عسكري يمني لوكالة سبوتنيك.
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، إحراز تقدم ميداني والسيطرة على مرتفعات وسلسلة جبلية في محافظة حَجّة شمال غربي اليمن، إثر معارك مع جماعة أنصار الله "الحوثيين".
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر تويتر، أن "قوات الجيش وألوية اليمن السعيد، تحقق تقدماً جديداً شرق مديرية حَرَض بمحافظة حَجّة، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميلشيا الحوثي".
تحرير سلسلة جبال الهيجة الاستراتيجية شرق معسكر المحصام إلى الشرق من مديرية حرض، ومصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيات.
وأضاف: "تم تحرير سلسلة جبال الهيجة الاستراتيجية شرق معسكر المِحصام إلى الشرق من مديرية حَرَض [شمال غربي حَجّة]، ومصرع وإصابة العشرات من عناصر الميلشيات".
ويأتي التقدم الميداني الجديد للقوات الحكومية بعد أيام، من تمكنها، يوم السبت الماضي، من التوغل في الأحياء الشرقية والجنوبية والغربية بمدينة حَرَض، إثر هجوم من ثلاثة محاور بغطاء جوي من التحالف العربي، وسط مقاومة عنيفة من جماعة الحوثيين، حسب ما أفاد به مصدر عسكري يمني لوكالة سبوتنيك.