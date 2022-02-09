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https://arabic.sputniknews.com/20220209/الرئيس-اللبناني-مستعدون-لبحث-مقترحات-أمريكية-لترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-1058275010.html
الرئيس اللبناني: مستعدون لبحث مقترحات أمريكية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
الرئيس اللبناني: مستعدون لبحث مقترحات أمريكية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
عبر الرئيس اللبناني ميشال عون عن استعداد بلاده لبحث المقترحات التي طرحها الموفد الأمريكي، آموس هوكشتاين، بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T18:27+0000
2022-02-09T18:27+0000
2022-02-09T18:27+0000
لبنان
إسرائيل
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جاء هذا، اليوم الأربعاء، خلال اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني بهوكشتاين، في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، حسبما ذكر بيان للرئاسة اللبنانية.وقال البيان إن الموفد الأمريكي تقدم باقتراحات ستتم دراستها انطلاقا من الرغبة في التوصل إلى حلول بهذا الشأن.ومن المقرر أن يستمر التواصل مع الجانب الأمريكي تحقيقا لهذ الهدف، بحسب البيان.ووصل الموفد الأمريكي أمس الثلاثاء بيروت في زيارة يبحث خلالها مع مسؤولين لبنانيين مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.وكانت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية انطلقت تحت رعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
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لبنان, إسرائيل
الرئيس اللبناني: مستعدون لبحث مقترحات أمريكية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تابعنا عبر
عبر الرئيس اللبناني ميشال عون عن استعداد بلاده لبحث المقترحات التي طرحها الموفد الأمريكي، آموس هوكشتاين، بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.
جاء هذا، اليوم الأربعاء، خلال اللقاء الذي جمع
الرئيس اللبناني
بهوكشتاين، في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، حسبما ذكر بيان للرئاسة اللبنانية.
وقال البيان إن الموفد الأمريكي تقدم باقتراحات ستتم دراستها انطلاقا من الرغبة في التوصل إلى حلول بهذا الشأن.
ومن المقرر أن يستمر التواصل مع الجانب الأمريكي تحقيقا لهذ الهدف، بحسب البيان.
ووصل الموفد الأمريكي أمس الثلاثاء بيروت في زيارة يبحث خلالها مع مسؤولين لبنانيين مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وكانت مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية انطلقت تحت رعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.