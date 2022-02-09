تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220209/السعودية-تبدأ-اليوم-تنفيذ-قرارات-جديدة-بشأن-القادمين-إليها-والمغادرين-منها-1058243850.html
السعودية تبدأ اليوم تنفيذ قرارات جديدة بشأن القادمين إليها والمغادرين منها
السعودية تبدأ اليوم تنفيذ قرارات جديدة بشأن القادمين إليها والمغادرين منها
أعلنت وزارة الداخلية، في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بدء سريان قرار الاشتراطات الخاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T08:13+0000
2022-02-09T08:13+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1d/1046138579_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_30c3e76e997c74f08433c708a25156bd.jpg
والأسبوع الماضي أعلنت وزارة الداخلية إجراءات جديدة بشأن انتشار فيروس كورونا، بعد متابعة الوضع الوبائي محليا وعالميا.وقررت المملكة إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون، بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان لوزارة الداخلية.وأعلنت الوزارة أنه يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية "الثالثة" من لقاح كورونا لمن أمضى ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية.ولفتت إلى أنه يستثنى من هذا الشرط الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".وأشارت الوزارة، بحسب القرار، أن أن يسمح للمواطنين الذي تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها، دون الحاجة لإعادة الفحص في حالتين؛ الأولى "سبعة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة"، والثانية: "عشرة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة".
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1d/1046138579_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ca12d88e70fd8ec8ffd1e3586e0c924f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا

السعودية تبدأ اليوم تنفيذ قرارات جديدة بشأن القادمين إليها والمغادرين منها

08:13 GMT 09.02.2022
© REUTERS / SAUDI MINISTRY OF MEDIAآخر التحضيرات قبل بدء مراسم الحج، تعقيم أرضية المسجد الحرام ضمن الاجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات السعودية، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، 28 يوليو 2020
آخر التحضيرات قبل بدء مراسم الحج، تعقيم أرضية المسجد الحرام ضمن الاجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات السعودية، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، 28 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / SAUDI MINISTRY OF MEDIA
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية، في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بدء سريان قرار الاشتراطات الخاصة بالمغادرين من المملكة والقادمين إليها.
والأسبوع الماضي أعلنت وزارة الداخلية إجراءات جديدة بشأن انتشار فيروس كورونا، بعد متابعة الوضع الوبائي محليا وعالميا.
وقررت المملكة إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون، بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان لوزارة الداخلية.
وأشارت إلى أن يستثنى من هذا القرار من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.
وأعلنت الوزارة أنه يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية "الثالثة" من لقاح كورونا لمن أمضى ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية.
ولفتت إلى أنه يستثنى من هذا الشرط الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".
وأشارت الوزارة، بحسب القرار، أن أن يسمح للمواطنين الذي تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها، دون الحاجة لإعادة الفحص في حالتين؛ الأولى "سبعة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة"، والثانية: "عشرة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية