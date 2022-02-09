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https://arabic.sputniknews.com/20220209/بث-مباشر-لمباراة-تشيلسي-والهلال-السعودي-في-كأس-العالم-للأندية-1058270620.html
بث مباشر لمباراة تشيلسي والهلال السعودي (1- صفر) في كأس العالم للأندية.. الشوط الثاني
بث مباشر لمباراة تشيلسي والهلال السعودي (1- صفر) في كأس العالم للأندية.. الشوط الثاني
يواجه فريق الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، نظيره تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، على ملعب محمد بن زايد الإماراتي، ليلتقي الفائز منهما مع بالميراس... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T16:09+0000
2022-02-09T17:35+0000
كأس العالم للأندية
أخبار نادي الهلال السعودي
نادي تشيلسي
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كأس العالم للأندية, أخبار نادي الهلال السعودي, نادي تشيلسي, новый онлайн для белой редактуры
الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي في قبل نهائي مونديال الأندية - سبوتنيك عربي

بث مباشر لمباراة تشيلسي والهلال السعودي (1- صفر) في كأس العالم للأندية.. الشوط الثاني

16:09 GMT 09.02.2022 (تم التحديث: 17:35 GMT 09.02.2022)
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يتبع
يواجه فريق الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، نظيره تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، على ملعب محمد بن زايد الإماراتي، ليلتقي الفائز منهما مع بالميراس البرازيلي في الدور النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.
بدأ الهلال السعودي دخوله لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات، من دور ربع النهائي، ونجح في اكتساح الجزيرة الإماراتي بطل الدولة المستضيفة، بنتيجة قياسية بلغت ستة أهداف مقابل هدف وحيد.
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17:39 GMT 09.02.2022
تسلل واضح على لوكاكو مهاجم الفريق الإنجليزي
17:37 GMT 09.02.2022
القائم يمنع تشيلسي من هدف ثان
17:35 GMT 09.02.2022
إنطلاق صافرة الشوط الثاني
17:35 GMT 09.02.2022
على حساب جورجينيو في تشيلسي الإنجليزي
17:34 GMT 09.02.2022
تشيلسي يجري أول تغيير له بنزول كونتي مطلع الشوط الثاني
17:32 GMT 09.02.2022
17:23 GMT 09.02.2022
هدف المباراة حتى الآن
17:22 GMT 09.02.2022
17:20 GMT 09.02.2022
17:19 GMT 09.02.2022
انتهاء الشوط الأول من المباراة بتقدم تشيلسي بهدف دون رد
17:18 GMT 09.02.2022
كرة ثابتة لصالح سالم لاعب الهلال السعودي بالقرب من مرمى تشيلسي
17:16 GMT 09.02.2022
تسديدة لزياش ولكن يتصدى لها المعيوف حارس مرمى الهلال
17:14 GMT 09.02.2022
17:13 GMT 09.02.2022
هجمة للاعب المغربي في صفوف تشيلسي حكيم زياش ولكنها لم تكتمل
17:12 GMT 09.02.2022
مرور 40 دقيقة من أحداث المباراة وتقدم تشيلسي الإنجليزي بهدف
17:10 GMT 09.02.2022
ضربة ركنية جديدة للفريق الإنجليزي
17:08 GMT 09.02.2022
صاروخية للاعب سالم مهاجم الهلال السعودي ولكنها خارج المرمى
17:06 GMT 09.02.2022
17:06 GMT 09.02.2022
سيطرة ميدانية للفريق الإنجليزي بعد هدف الفوز حتى اللحظة
17:05 GMT 09.02.2022
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