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بنك الاستثمار المصري ينشئ صندوقا جديدا للدخل الثابت
بنك الاستثمار المصري ينشئ صندوقا جديدا للدخل الثابت
قال محمد متولي الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار المصري (إن آي كابيتال) المملوك للدولة إن البنك سيفتح باب الاكتتاب في صندوق جديد للدخل الثابت الأسبوع القادم... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T23:41+0000
2022-02-09T23:45+0000
مصر
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وإن آي كابيتال، الذي تأسس في 2015، هو مستشار للحكومة في برنامجها لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة. وصندوق الدخل الثابت الجديد المعروف باسم صندوق "15/30" هو الثاني له.وقبل عام جمع البنك 1.08 مليار جنيه مصري (69 مليون دولار) في طرح عام أولي لصندوق يعرف باسم "سيولة" الذي اجتذب حتى نهاية 2021 استثمارات صافية بقيمة 4.5 مليار جنيه.وقال متولي لرويترز إن "سيولة" يدفع عائدا سنويا يبلغ 9.81 بالمئة، مما يجعله الأفضل أداء بين صناديق الدخل الثابت التسعة والعشرين في مصر.وعلى عكس "سيولة"، الذي يسمح للعملاء ببيع حصصهم عندما يريدون، فإن صندوق "15/30" يسمح فقط بالاسترداد في الخامس عشر والثلاثين من كل شهر.وسيكون صندوق "15/30" مفتوحا مثل "سيولة". وسيستثمر في أذون وسندات الخزانة وسندات الشركات والصكوك وغيرها من الأوراق المالية.وقال متولي إن الحكومة التي قامت العام الماضي بتسريع وتيرة مبيعاتها للأصول لديها مستهدفات قوية لطرح أسهم في شركات مملوكة للدولة في السوق.وأضاف قائلا:وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد الشهر الماضي إن مصر تهدف لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة بمعدل شركة كل شهر أو شهرين.وتتحدث الحكومة منذ سنوات عن بيع حصص أقلية في مشاريع مملوكة للدولة لكنها أرجأت مرارا البرنامج، مما يثير شكوكا بين بعض الخبراء الاقتصاديين بشأن التزامها بالخصخصة.
https://arabic.sputniknews.com/20210111/البنك-الدولي-يقرر-استثمار-5-مليارات-دولار-في-11-دولة-أفريقية-1047761115.html
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بنك الاستثمار المصري ينشئ صندوقا جديدا للدخل الثابت

23:41 GMT 09.02.2022 (تم التحديث: 23:45 GMT 09.02.2022)
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الذهاب إلى بنك الصورمصر - القاهرة
مصر - القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
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قال محمد متولي الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار المصري (إن آي كابيتال) المملوك للدولة إن البنك سيفتح باب الاكتتاب في صندوق جديد للدخل الثابت الأسبوع القادم وسيساعد في بيع حصص في حوالي أربع شركات مملوكة للدولة في طروحات عامة أولية بحلول نهاية 2022 .
وإن آي كابيتال، الذي تأسس في 2015، هو مستشار للحكومة في برنامجها لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة. وصندوق الدخل الثابت الجديد المعروف باسم صندوق "15/30" هو الثاني له.
وقبل عام جمع البنك 1.08 مليار جنيه مصري (69 مليون دولار) في طرح عام أولي لصندوق يعرف باسم "سيولة" الذي اجتذب حتى نهاية 2021 استثمارات صافية بقيمة 4.5 مليار جنيه.
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وقال متولي لرويترز إن "سيولة" يدفع عائدا سنويا يبلغ 9.81 بالمئة، مما يجعله الأفضل أداء بين صناديق الدخل الثابت التسعة والعشرين في مصر.
وعلى عكس "سيولة"، الذي يسمح للعملاء ببيع حصصهم عندما يريدون، فإن صندوق "15/30" يسمح فقط بالاسترداد في الخامس عشر والثلاثين من كل شهر.
وسيكون صندوق "15/30" مفتوحا مثل "سيولة". وسيستثمر في أذون وسندات الخزانة وسندات الشركات والصكوك وغيرها من الأوراق المالية.
وقال متولي إن الحكومة التي قامت العام الماضي بتسريع وتيرة مبيعاتها للأصول لديها مستهدفات قوية لطرح أسهم في شركات مملوكة للدولة في السوق.
وأضاف قائلا:
"أتوقع اثنين كحد أدنى لكن قد يصل العدد إلى أربع طروحات عامة مرتبطة بالحكومة هذا العام... تلك هي الطروحات التي نشارك فيها. هناك كيانات أخرى تشارك في صفقات أخرى".
وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد الشهر الماضي إن مصر تهدف لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة بمعدل شركة كل شهر أو شهرين.
وتتحدث الحكومة منذ سنوات عن بيع حصص أقلية في مشاريع مملوكة للدولة لكنها أرجأت مرارا البرنامج، مما يثير شكوكا بين بعض الخبراء الاقتصاديين بشأن التزامها بالخصخصة.
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