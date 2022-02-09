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تدريبات لأسطول البحر الأسود الروسي تحاكي مكافحة عناصر تخريبية تحت الماء
تدريبات لأسطول البحر الأسود الروسي تحاكي مكافحة عناصر تخريبية تحت الماء
شارك فريق من أسطول البحر الأسود الروسي في تدريبات تحاكي مكافحة عناصر تخريبية معادية تحت الماء. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
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موسكو- سبوتنيك. أفاد قسم المعلومات في قيادة أسطول البحر الأسود الروسي، اليوم الأربعاء، بأنه "وفقا لخطة التدريب القتالي تم في قاعدة نوفوروسيسك البحرية التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي إجراء تدريب خاص على تنظيم الدفاع المضاد للغواصات وعناصر التخريب في نقطة تمركز للسفن".يشار إلى أنه وفقا لفكرة التدريب، حاول عناصر التخريب تحت الماء الوصول إلى السفن المتمركزة في الميناء العسكري، قام أفراد وحدات مكافحة التخريب في أسطول البحر الأسود بالاستعدادات اللازمة لمواجهة هذه العناصر والبحث عن المخربين، باستخدام جهاز "مارلين-350" الذي يتم التحكم به عن بعد تحت الماء.
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تدريبات لأسطول البحر الأسود الروسي تحاكي مكافحة عناصر تخريبية تحت الماء

10:36 GMT 09.02.2022
© Sputnik . Алексей Мальгавко / الذهاب إلى بنك الصورالبحارة في البحر الأسود أثناء حفل رفع العلم على سطح مشروع سفينة صواريخ صغيرة فيشني فولوتشيوك أثناء نقلها إلى أسطول البحر الأسود
البحارة في البحر الأسود أثناء حفل رفع العلم على سطح مشروع سفينة صواريخ صغيرة فيشني فولوتشيوك أثناء نقلها إلى أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Sputnik . Алексей Мальгавко
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شارك فريق من أسطول البحر الأسود الروسي في تدريبات تحاكي مكافحة عناصر تخريبية معادية تحت الماء.
موسكو- سبوتنيك. أفاد قسم المعلومات في قيادة أسطول البحر الأسود الروسي، اليوم الأربعاء، بأنه "وفقا لخطة التدريب القتالي تم في قاعدة نوفوروسيسك البحرية التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي إجراء تدريب خاص على تنظيم الدفاع المضاد للغواصات وعناصر التخريب في نقطة تمركز للسفن".
وأوضح البيان أنه "بعد اكتشاف عدو محتمل، خاض الغواصون معركة مع عناصر تخريبية معادية، حيث تدربوا على تقنيات القتال تحت الماء باستخدام أنواع من الأسلحة البيضاء وإطلاق نار من مسدسات "إس.بي.بي-1" الخاصة بإطلاق النار تحت الماء".
يشار إلى أنه وفقا لفكرة التدريب، حاول عناصر التخريب تحت الماء الوصول إلى السفن المتمركزة في الميناء العسكري، قام أفراد وحدات مكافحة التخريب في أسطول البحر الأسود بالاستعدادات اللازمة لمواجهة هذه العناصر والبحث عن المخربين، باستخدام جهاز "مارلين-350" الذي يتم التحكم به عن بعد تحت الماء.
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