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سفير روسيا لدى دمشق: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا بمعدل 3 مرات خلال 2021
سفير روسيا لدى دمشق: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا بمعدل 3 مرات خلال 2021
أعلن السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، اليوم الأربعاء، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا، في عام 2021 ، زاد ثلاث مرات مقارنة بعام 2020. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T13:13+0000
2022-02-09T13:13+0000
أخبار سوريا اليوم
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دمشق - سبوتنيك. وقال السفير، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بحسب المعطيات المتوفرة حالياً، زاد حجم التجارة الثنائية مع دمشق خلال 11 شهراً، من العام الماضي، بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020".وأشار إلى أنه على المستوى الثنائي، تواصل روسيا مساعدة السوريين بعدة طرق في استعادة الاقتصاد، وضمان استقراره وكفاءته في مواجهة أشد الضغوط السياسية والاقتصادية من الخارج.وتابع: "على الرغم من كل القيود الوبائية والعقوبات، يواصل الاقتصاد السوري تنفيذ مشاريع واسعة النطاق بمشاركة الشركات الروسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتشغيل مرافق البنية التحتية الحيوية لهذا البلد".واختتم بالقول: "تعد هذه المشاريع حافزا قويا لتنمية ونمو اقتصاد الجمهورية العربية السورية ككل، وتساعد على خلق الثقة بين مواطني الدولة في المستقبل والعودة قريباً لحياة طبيعية سلمية".ومن الجدير بذكره أن سوريا ما تزال تعاني من تبعات الحرب الإرهابية التي شنتها على البلاد تنظيمات إرهابية كتنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد آخر من الدول] وتنظيمات إرهابية أخرى استولت على مناطق شاسعة من البلاد وعاثت فساداً وقتلاً وإرهاباً، بدءاً من العام 2011 ، قبل أن تتدخل روسيا بطلب من القيادة السورية في عام 2015 وتساعد القوات السورية وحكومة البلاد في استعادة معظم أراضي الدولة وفي الانتصار على الإرهابيين، والتوجه لمسائل الإعمار وتطبيع الأوضاع في البلاد، رغم الحصار الاقتصادي الذي تفرضه دول الغرب والولايات المتحدة والتواجد غير المشروع للقوات الأمريكية شرق البلاد ونهبها لخيرات الدولة من محاصيل زراعية ونفط.
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أخبار سوريا اليوم

سفير روسيا لدى دمشق: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا بمعدل 3 مرات خلال 2021

13:13 GMT 09.02.2022
© Photo / Embassy of Russia in Damascusالسفير الروسي في سوريا، ألكسندر يفيموف في دمشق
السفير الروسي في سوريا، ألكسندر يفيموف في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Photo / Embassy of Russia in Damascus
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أعلن السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، اليوم الأربعاء، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا، في عام 2021 ، زاد ثلاث مرات مقارنة بعام 2020.
دمشق - سبوتنيك. وقال السفير، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بحسب المعطيات المتوفرة حالياً، زاد حجم التجارة الثنائية مع دمشق خلال 11 شهراً، من العام الماضي، بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020".
وأشار إلى أنه على المستوى الثنائي، تواصل روسيا مساعدة السوريين بعدة طرق في استعادة الاقتصاد، وضمان استقراره وكفاءته في مواجهة أشد الضغوط السياسية والاقتصادية من الخارج.
وتابع: "على الرغم من كل القيود الوبائية والعقوبات، يواصل الاقتصاد السوري تنفيذ مشاريع واسعة النطاق بمشاركة الشركات الروسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتشغيل مرافق البنية التحتية الحيوية لهذا البلد".
وأضاف يفيموف: "هناك أمثلة محددة، كإعادة إعمار الجزء المدني من ميناء طرطوس، وتحديث مصنع إنتاج الأسمدة المعدنية في حمص، وترميم عدد من حقول النفط والغاز ومؤسسات المعالجة".
واختتم بالقول: "تعد هذه المشاريع حافزا قويا لتنمية ونمو اقتصاد الجمهورية العربية السورية ككل، وتساعد على خلق الثقة بين مواطني الدولة في المستقبل والعودة قريباً لحياة طبيعية سلمية".
ومن الجدير بذكره أن سوريا ما تزال تعاني من تبعات الحرب الإرهابية التي شنتها على البلاد تنظيمات إرهابية كتنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد آخر من الدول] وتنظيمات إرهابية أخرى استولت على مناطق شاسعة من البلاد وعاثت فساداً وقتلاً وإرهاباً، بدءاً من العام 2011 ، قبل أن تتدخل روسيا بطلب من القيادة السورية في عام 2015 وتساعد القوات السورية وحكومة البلاد في استعادة معظم أراضي الدولة وفي الانتصار على الإرهابيين، والتوجه لمسائل الإعمار وتطبيع الأوضاع في البلاد، رغم الحصار الاقتصادي الذي تفرضه دول الغرب والولايات المتحدة والتواجد غير المشروع للقوات الأمريكية شرق البلاد ونهبها لخيرات الدولة من محاصيل زراعية ونفط.
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