سلطنة عمان تقرر رفع إجراءات مواجهة فيروس كورونا جزئيا بفضل "تسطح المنحنى الوبائي"

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا التخفيف يأتي بعد استقرار نسبة الإيجابية للفحوصات. وقررت اللجنة إقامة صلاة الجمعة واستمرار الصلوات الخمس على ألا يتجاوز عدد المصلين 50% من السعة الاستيعابية للمسجد، مع الالتزام بالضوابط. كما قررت إنهاء العمل بقرار تقليص عدد الموظفين المطلوب منهم الحضور إلى مقرات العمل. وسمحت اللجنة بتشغيل أنشطة القاعات بنسبة 70% من طاقتها الاستيعابية بشرط تلقي جميع الحضور للقاح كورونا. وسمحت أيضا بإقامة المؤتمرات والمعارض والأنشطة ذات الطابع الجماهيري مع الالتزام بالاشتراطات.
خففت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في سلطنة عمان من الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا التخفيف يأتي بعد استقرار نسبة الإيجابية للفحوصات.
وقررت اللجنة إقامة صلاة الجمعة واستمرار الصلوات الخمس على ألا يتجاوز عدد المصلين 50% من السعة الاستيعابية للمسجد، مع الالتزام بالضوابط.
#اللجنة_العليا تقرر إقامة صلاة الجمعة على أن لا يتجاوز عدد المصلين 50% من السعة الإستيعابية للمسجد، والسماح بتشغيل أنشطة القاعات بنسبة 70% وإقامة المؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية والأنشطة ذات الطابع الجماهيري بنسبة لا تتجاوز 70% من السعة الاستيعابية.#عمان_تواجه_كوروناpic.twitter.com/FiV1f77KVm