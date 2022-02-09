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سلطنة عمان تقرر رفع إجراءات مواجهة فيروس كورونا جزئيا بفضل "تسطح المنحنى الوبائي"
سلطنة عمان تقرر رفع إجراءات مواجهة فيروس كورونا جزئيا بفضل "تسطح المنحنى الوبائي"
خففت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في سلطنة عمان من الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T13:46+0000
2022-02-09T13:46+0000
العالم العربي
سلطنة عمان
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وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا التخفيف يأتي بعد استقرار نسبة الإيجابية للفحوصات. وقررت اللجنة إقامة صلاة الجمعة واستمرار الصلوات الخمس على ألا يتجاوز عدد المصلين 50% من السعة الاستيعابية للمسجد، مع الالتزام بالضوابط. كما قررت إنهاء العمل بقرار تقليص عدد الموظفين المطلوب منهم الحضور إلى مقرات العمل. وسمحت اللجنة بتشغيل أنشطة القاعات بنسبة 70% من طاقتها الاستيعابية بشرط تلقي جميع الحضور للقاح كورونا. وسمحت أيضا بإقامة المؤتمرات والمعارض والأنشطة ذات الطابع الجماهيري مع الالتزام بالاشتراطات.
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العالم العربي, سلطنة عمان

سلطنة عمان تقرر رفع إجراءات مواجهة فيروس كورونا جزئيا بفضل "تسطح المنحنى الوبائي"

13:46 GMT 09.02.2022
© AFP 2021 / MOHAMMED MAHJOUBمطار مسقط الدولي، سلطنة عمان مايو/ أيار 2020
مطار مسقط الدولي، سلطنة عمان مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / MOHAMMED MAHJOUB
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خففت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في سلطنة عمان من الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا التخفيف يأتي بعد استقرار نسبة الإيجابية للفحوصات.
وقررت اللجنة إقامة صلاة الجمعة واستمرار الصلوات الخمس على ألا يتجاوز عدد المصلين 50% من السعة الاستيعابية للمسجد، مع الالتزام بالضوابط.
كما قررت إنهاء العمل بقرار تقليص عدد الموظفين المطلوب منهم الحضور إلى مقرات العمل.
وسمحت اللجنة بتشغيل أنشطة القاعات بنسبة 70% من طاقتها الاستيعابية بشرط تلقي جميع الحضور للقاح كورونا.
وسمحت أيضا بإقامة المؤتمرات والمعارض والأنشطة ذات الطابع الجماهيري مع الالتزام بالاشتراطات.
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