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https://arabic.sputniknews.com/20220209/شاب-يصنع-سيارة-بوغاتي-بنفسه-لتجنب-دفع-ثمنها-الباهظفيديو-1058249536.html
شاب يصنع سيارة "بوغاتي" بنفسه لتجنب دفع ثمنها الباهظ...فيديو
شاب يصنع سيارة "بوغاتي" بنفسه لتجنب دفع ثمنها الباهظ...فيديو
تعد سيارات بوغاتي باهظة الثمن ونادرة لدرجة أن الناس العاديين قلما يرونها طوال حياتهم. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T10:33+0000
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مجتمع
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قرر صانعو محتوى "على يوتيوب" صنع سيارة خارقة بأنفسهم، باستخدام أبسط المواد وقطع الغيار البسيطة.استغرق الأمر عامًا كاملاً لتجميع سيارة "Bugatti Chiron" حقيقية تقريبًا، وعملية الإنشاء بأكملها موجودة في فيديو مدته 45 دقيقة.تبدأ تكلفة "Bugatti Chiron" الحقيقية من 2.5 مليون دولار، والمبلغ الذي أنفقه المدونون على إنشائها غير معروف، وعلى الأرجح أقل بمئات المرات.
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شاب يصنع سيارة "بوغاتي" بنفسه لتجنب دفع ثمنها الباهظ...فيديو

10:33 GMT 09.02.2022
© AP Photo / Christophe Enaسيارة موديل "بوغاتي ديفو" (Bugatti Divo) في معرض السيارات الدولي "مونديال دو لوتوموبيل" في باريس، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
سيارة موديل بوغاتي ديفو (Bugatti Divo) في معرض السيارات الدولي مونديال دو لوتوموبيل في باريس، 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Christophe Ena
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تعد سيارات بوغاتي باهظة الثمن ونادرة لدرجة أن الناس العاديين قلما يرونها طوال حياتهم.
قرر صانعو محتوى "على يوتيوب" صنع سيارة خارقة بأنفسهم، باستخدام أبسط المواد وقطع الغيار البسيطة.
استغرق الأمر عامًا كاملاً لتجميع سيارة "Bugatti Chiron" حقيقية تقريبًا، وعملية الإنشاء بأكملها موجودة في فيديو مدته 45 دقيقة.
تبدأ تكلفة "Bugatti Chiron" الحقيقية من 2.5 مليون دولار، والمبلغ الذي أنفقه المدونون على إنشائها غير معروف، وعلى الأرجح أقل بمئات المرات.
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