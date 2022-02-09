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https://arabic.sputniknews.com/20220209/شاب-يصنع-سيارة-بوغاتي-بنفسه-لتجنب-دفع-ثمنها-الباهظفيديو-1058249536.html
شاب يصنع سيارة "بوغاتي" بنفسه لتجنب دفع ثمنها الباهظ...فيديو
شاب يصنع سيارة "بوغاتي" بنفسه لتجنب دفع ثمنها الباهظ...فيديو
تعد سيارات بوغاتي باهظة الثمن ونادرة لدرجة أن الناس العاديين قلما يرونها طوال حياتهم. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T10:33+0000
2022-02-09T10:33+0000
2022-02-09T10:33+0000
مجتمع
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قرر صانعو محتوى "على يوتيوب" صنع سيارة خارقة بأنفسهم، باستخدام أبسط المواد وقطع الغيار البسيطة.استغرق الأمر عامًا كاملاً لتجميع سيارة "Bugatti Chiron" حقيقية تقريبًا، وعملية الإنشاء بأكملها موجودة في فيديو مدته 45 دقيقة.تبدأ تكلفة "Bugatti Chiron" الحقيقية من 2.5 مليون دولار، والمبلغ الذي أنفقه المدونون على إنشائها غير معروف، وعلى الأرجح أقل بمئات المرات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
شاب يصنع سيارة "بوغاتي" بنفسه لتجنب دفع ثمنها الباهظ...فيديو تابعنا عبر
تعد سيارات بوغاتي باهظة الثمن ونادرة لدرجة أن الناس العاديين قلما يرونها طوال حياتهم.
قرر صانعو محتوى "على يوتيوب" صنع سيارة خارقة بأنفسهم، باستخدام أبسط المواد وقطع الغيار البسيطة.
استغرق الأمر عامًا كاملاً لتجميع سيارة "Bugatti Chiron" حقيقية تقريبًا، وعملية الإنشاء بأكملها موجودة في فيديو مدته 45 دقيقة.
تبدأ تكلفة "Bugatti Chiron" الحقيقية من 2.5 مليون دولار، والمبلغ الذي أنفقه المدونون على إنشائها غير معروف، وعلى الأرجح أقل بمئات المرات.