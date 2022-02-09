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شيرين عبد الوهاب تصدر بيانا بشأن عودتها لحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب تصدر بيانا بشأن عودتها لحسام حبيب
أصدرت المغنية المصرية، شيرين، بيانا بشأن ما تم تداوله منذ مساء أمس الثلاثاء بخصوص حياتها الشخصية. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T11:32+0000
2022-02-09T12:06+0000
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شيرين عبد الوهاب
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وأكدت شيرين، في البيان الذي نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة".وأضافت في البيان، أنها "وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".وكان المنتج الفني يوسف دندش قال، على هامش حضوره إحدى المناسبات الفنية بالقاهرة، بحسب موقع "المصري اليوم"، إن شيرين عبد الوهاب عادت إلى طليقها المغنى والملحن حسام حبيب، وأكد بحسب الصحيفة أنه "يبارك لهما بشأن المصالحة بينهما".وتابع أن شيرين وحسام صديقان له "يكن لهما أصدق مشاعر التقدير والاحترام، وأنه اتصل هاتفيا، الثلاثاء، بالنجمة شيرين عبد الوهاب، وجاء الرد عليه من جانب الفنان حسام حبيب".
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شيرين عبد الوهاب تصدر بيانا بشأن عودتها لحسام حبيب

11:32 GMT 09.02.2022 (تم التحديث: 12:06 GMT 09.02.2022)
© Photo / Facebook/OfficialSherineحسام حبيب مع شيرين عبد الوهاب
حسام حبيب مع شيرين عبد الوهاب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Photo / Facebook/OfficialSherine
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أصدرت المغنية المصرية، شيرين، بيانا بشأن ما تم تداوله منذ مساء أمس الثلاثاء بخصوص حياتها الشخصية.
وأكدت شيرين، في البيان الذي نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة".
وأضافت في البيان، أنها "وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".
وكان المنتج الفني يوسف دندش قال، على هامش حضوره إحدى المناسبات الفنية بالقاهرة، بحسب موقع "المصري اليوم"، إن شيرين عبد الوهاب عادت إلى طليقها المغنى والملحن حسام حبيب، وأكد بحسب الصحيفة أنه "يبارك لهما بشأن المصالحة بينهما".
وتابع أن شيرين وحسام صديقان له "يكن لهما أصدق مشاعر التقدير والاحترام، وأنه اتصل هاتفيا، الثلاثاء، بالنجمة شيرين عبد الوهاب، وجاء الرد عليه من جانب الفنان حسام حبيب".
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