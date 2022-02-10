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https://arabic.sputniknews.com/20220210/آبل-تعترف-باختراق-خصوصية-بعض-أصحاب-آيفون-نتيجة-ثغرة-أمنية-جديدة-1058325313.html
"آبل" تعترف باختراق خصوصية بعض أصحاب "آيفون" نتيجة ثغرة أمنية جديدة
"آبل" تعترف باختراق خصوصية بعض أصحاب "آيفون" نتيجة ثغرة أمنية جديدة
اعترفت شركة "آبل" الأمريكية بوجود ثغرة أمنية جديدة، تمكنت من تسجيل تفاعلات المستخدمين مع ‏المساعد الصوتي "سيري" على بعض هواتف "آيفون".‏ 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T14:23+0000
2022-02-10T14:23+0000
مجتمع
شركة آبل
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وأشارت"آبل" إلى أن الثغرة الأمنية كانت مضمنة في تحديث "آي أو إس 15"، وقامت بتسجيل المحادثات، بغض النظر عما إذا كان المستخدم اختار عدم الاشتراك في خدمة "سيري"، وفقا لما أفاد به تقرير موقع "زد نت".وساعدت الثغرة بصورة تلقائية في إعداد "تحسين سيري والإملاء"، الذي يمنح "آبل" الإذن بتسجيل وتخزين ومراجعة المحادثات مع "سيري".من ناحيتها، أكدت شركة "آبل" في تصريحات موقع "ذا فيرج"، أمس الأربعاء، أنها رصدت الثغرة بعد فترة وجيزة من إصدار "آي او إس 15"، وتوقفت عن مراجعة أي تسجيلات تم تلقيها عن غير قصد، كما أنها حذفت المعلومات الواردة من الأجهزة المتأثرة.وتابعت أنه بعد اكتشاف الثغرة، أوقفت تشغيل الميزة "للعديد من المستخدمين"، وصححت إعدادات التمكين عندما أصدرت التحديث التالي "آي أو إس 15.2".لكن لم توضح شركة "آبل"- في ردها- عدد هواتف "آيفون" التي تأثرت بالثغرة الأمنية، أو موعد تعرضها لذلك تحديدا.
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مجتمع, شركة آبل

"آبل" تعترف باختراق خصوصية بعض أصحاب "آيفون" نتيجة ثغرة أمنية جديدة

14:23 GMT 10.02.2022
© AFP 2021 / KAREN BLEIERالمساعد الصوتي في "آيفون" "سيري"
المساعد الصوتي في آيفون سيري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
المساعد الصوتي في "آيفون" "سيري"
© AFP 2021 / KAREN BLEIER
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اعترفت شركة "آبل" الأمريكية بوجود ثغرة أمنية جديدة، تمكنت من تسجيل تفاعلات المستخدمين مع ‏المساعد الصوتي "سيري" على بعض هواتف "آيفون".‏
وأشارت"آبل" إلى أن الثغرة الأمنية كانت مضمنة في تحديث "آي أو إس 15"، وقامت بتسجيل المحادثات، بغض النظر عما إذا كان المستخدم اختار عدم الاشتراك في خدمة "سيري"، وفقا لما أفاد به تقرير موقع "زد نت".
وساعدت الثغرة بصورة تلقائية في إعداد "تحسين سيري والإملاء"، الذي يمنح "آبل" الإذن بتسجيل وتخزين ومراجعة المحادثات مع "سيري".
من ناحيتها، أكدت شركة "آبل" في تصريحات موقع "ذا فيرج"، أمس الأربعاء، أنها رصدت الثغرة بعد فترة وجيزة من إصدار "آي او إس 15"، وتوقفت عن مراجعة أي تسجيلات تم تلقيها عن غير قصد، كما أنها حذفت المعلومات الواردة من الأجهزة المتأثرة.
وتابعت أنه بعد اكتشاف الثغرة، أوقفت تشغيل الميزة "للعديد من المستخدمين"، وصححت إعدادات التمكين عندما أصدرت التحديث التالي "آي أو إس 15.2".
لكن لم توضح شركة "آبل"- في ردها- عدد هواتف "آيفون" التي تأثرت بالثغرة الأمنية، أو موعد تعرضها لذلك تحديدا.
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