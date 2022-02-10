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https://arabic.sputniknews.com/20220210/أفيخاي-أدرعي-عن-فيديو-الجندي-الإسرائيلي-العبوا-غيرها-1058326514.html
أفيخاي أدرعي عن فيديو الجندي الإسرائيلي: العبوا غيرها
أفيخاي أدرعي عن فيديو الجندي الإسرائيلي: العبوا غيرها
رد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الجنود الإسرائيليين. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T14:44+0000
2022-02-10T14:44+0000
أفيخاي أدرعي
إسرائيل
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وعبر مقطع مصور نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شكك أدرعي بالفيديو المتداول الذي يصور من يقول إنه جندي إسرائيلي يقوم بادخال فلسطينيين خلسةً إلى إسرائيل مقابل سيجارة.وقال أدرعي: "أكذب هذا الفيديو جملة وتفصيلًا"، لافتا إلى أن "الشاب الذي ينتحل صفة الجندي لا يمت لنا بصلة".وختم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حديثه بعبارة دارجة في اللغة العربية، حيث خاطب مروجي الفيديو قائلا: "العبوا غيرها".
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أفيخاي أدرعي, إسرائيل

أفيخاي أدرعي عن فيديو الجندي الإسرائيلي: العبوا غيرها

14:44 GMT 10.02.2022
© Photo / avichay adraeeأفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Photo / avichay adraee
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رد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الجنود الإسرائيليين.
وعبر مقطع مصور نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شكك أدرعي بالفيديو المتداول الذي يصور من يقول إنه جندي إسرائيلي يقوم بادخال فلسطينيين خلسةً إلى إسرائيل مقابل سيجارة.
وقال أدرعي: "أكذب هذا الفيديو جملة وتفصيلًا"، لافتا إلى أن "الشاب الذي ينتحل صفة الجندي لا يمت لنا بصلة".

ودلل أفيخاي على تكذيبه للفيديو بقوله: إن أردتم الكذب فليكن كذبكم مقنعًا أقله بارتداء صحيح للرتب العسكرية".

وختم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حديثه بعبارة دارجة في اللغة العربية، حيث خاطب مروجي الفيديو قائلا: "العبوا غيرها".
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