أفيخاي أدرعي عن فيديو الجندي الإسرائيلي: العبوا غيرها

وعبر مقطع مصور نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شكك أدرعي بالفيديو المتداول الذي يصور من يقول إنه جندي إسرائيلي يقوم بادخال فلسطينيين خلسةً إلى إسرائيل مقابل سيجارة.وقال أدرعي: "أكذب هذا الفيديو جملة وتفصيلًا"، لافتا إلى أن "الشاب الذي ينتحل صفة الجندي لا يمت لنا بصلة".وختم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حديثه بعبارة دارجة في اللغة العربية، حيث خاطب مروجي الفيديو قائلا: "العبوا غيرها".
رد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الجنود الإسرائيليين.
وعبر مقطع مصور نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، شكك أدرعي بالفيديو المتداول الذي يصور من يقول إنه جندي إسرائيلي يقوم بادخال فلسطينيين خلسةً إلى إسرائيل مقابل سيجارة.
#فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يدعي أن جنديًا إسرائيليًا يقوم بادخال فلسطينيين خلسةً إلى إسرائيل مقابل سيجارة، أكذب هذا الفيديو جملة وتفصيلًا، الشاب الذي ينتحل صفة الجندي لا يمت لنا بصلة، فان اردتم الكذب فليكن كذبكم مقنعًا اقله بارتداء صحيح للرتب العسكرية… pic.twitter.com/Ngx7WtUztO