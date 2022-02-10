أمل أبو زيد: زيارة هوكشتاين حملت عرضا جديدا ولبنان مستعد لدرسه والبناء عليه
أمل أبو زيد: زيارة هوكشتاين حملت عرضا جديدا ولبنان مستعد لدرسه والبناء عليه
يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الشأن:ويشير أبو زيد إلى أنويرى أبو زيد أن "الرد اللبناني يمكن وصفه بالإيجابي، والاستعداد لدرس فعلي للعرض الأمريكي والبناء عليه، والأيام القادمة ستثبت إن كان لبنان جاهزا ليعطي موافقته على اتفاق الإطار".إعداد وتقديم: عماد طفيلي...التفاصيل في الملف الصوتي...
تتناول حلقة اليوم من البرنامج ما أعلنه الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن استعداد بلاده لبحث المقترحات التي طرحها الوسيط الأمريكي، أموس هوكشتاين، بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.
يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الشأن:
"يبدو أن الزيارة التي قام بها الموفد الأمريكي للبنان، حملت عرضا جديدا، بعد زيارته الأخيرة لإسرائيل، لكنه سيكون العرض الأخير حسبما صرح بذلك".
ويشير أبو زيد إلى أن
"العرض عمليا كما يقال يستبعد الخط 29، وكذلك خط هوف، والتي كانت المباحثات تجري حوله، وحصر المنطقة المتنازع عليها بين الخط 1-و23 ، وهذا يعني أنه يمكن أن يكون هناك بوادر واستعداد أو اقتناع أمريكي بأن يعطى لبنان المساحة التي يطالب بها، والتي هي عمليا 860 كلم، والحقل الذي يسعى لبنان للحفاظ عليه هو حقل قانا".
ويرى أبو زيد أن "الرد اللبناني يمكن وصفه بالإيجابي، والاستعداد لدرس فعلي للعرض الأمريكي والبناء عليه، والأيام القادمة ستثبت إن كان لبنان جاهزا ليعطي موافقته على اتفاق الإطار".