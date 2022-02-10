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https://arabic.sputniknews.com/20220210/أهالي-ضحايا-انفجار-مرفأ-بيروت-يلوحون-بالتوجه-لمنزل-القاضية-1058327065.html
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يلوحون بالتوجه لمنزل القاضية
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يلوحون بالتوجه لمنزل القاضية
نناقش في حلقة اليوم: أهالي ضحايا انفجار المرفأ يقتحمون قصر العدل، "الإطار التنسيقي" يقدم مبادرة لحل الأزمة السياسية في العراق، الملك السعودي يدين أفعال إيران... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T14:53+0000
2022-02-10T14:53+0000
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أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يلوحون بالتوجه لمنزل القاضية
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يلوحون بالتوجه لمنزل القاضية
أفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، عبد القادر الباي، بأن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اقتحموا قصر العدل وسط العاصمة، مطالبين بنزاهة التحقيق.وحول سبب إقدام الأهالي على هذه الخطوة، قال الشاب اللبناني، جو، وهو شقيق أحد ضحايا الانفجار، لـ "بلا قيود": مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية في العراقطرح"الإطار التنسيقي" الذي ضم القوى السياسية "الشيعية" في البلاد باستثناء التيار الصدري، مبادرة جديدة،وذلك بهدف إنهاء الأزمة السياسية في العراق .حول فرص نجاح هذه المبادرة، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، علي البيدر، لـ "سبوتنيك":إعداد وتقديم: نغم كباس...التفاصيل في الملف الصوتي...
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أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يلوحون بالتوجه لمنزل القاضية

14:53 GMT 10.02.2022
أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يلوحون بالتوجه لمنزل القاضية
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
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نناقش في حلقة اليوم: أهالي ضحايا انفجار المرفأ يقتحمون قصر العدل، "الإطار التنسيقي" يقدم مبادرة لحل الأزمة السياسية في العراق، الملك السعودي يدين أفعال إيران في المنطقة ويطلب المساعدة من بايدن، أول قبطي يستلم المحكمة الدستورية العليا في مصر.
أفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، عبد القادر الباي، بأن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اقتحموا قصر العدل وسط العاصمة، مطالبين بنزاهة التحقيق.
وحول سبب إقدام الأهالي على هذه الخطوة، قال الشاب اللبناني، جو، وهو شقيق أحد ضحايا الانفجار، لـ "بلا قيود":
"نريد أن يستمعوا لأصواتنا ومطالبنا، بالطبع حدثت بعض الاشتباكات مع قوى الأمن ومكافحة الشغب، اخترقنا البوابتين وقلنا ما كنا قد جئنا لقوله، وأوصلنا الرسالة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، وأجاب بأن القضاء مستمر بعمله وتحقيقاته، لكن طال انتظارنا، عامان على الحادث المأساوي، والتحقيق بطيء، كأنه حادث سير أو سقوط مبنى، وإن كان القاضي لا يستطيع التحقيق بنزاهة فلماذا استلم الملف؟ سنعطيهم مهلة حتى الثلاثاء القادم وإلا سنتوجه إلى منزل القاضية".

مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية في العراق

طرح"الإطار التنسيقي" الذي ضم القوى السياسية "الشيعية" في البلاد باستثناء التيار الصدري، مبادرة جديدة،وذلك بهدف إنهاء الأزمة السياسية في العراق .
حول فرص نجاح هذه المبادرة، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، علي البيدر، لـ "سبوتنيك":
"جميع ما طرح من مبادرات سابقة ليس لها عمق، ولا تحاول إحداث تغيير جذري، أو تقديم تنازلات من قبل مطلقيها، بل كان همهم الحصول على مكاسب سياسية، لذلك افتقرت للموضوعية، وابتعدت عن الاهتمام بجوهر الأزمة، والتي هي حاجة العراقيين إلى الإصلاح الحقيقي، لذلك باءت جميعها بالفشل، ويجب تجاوز الخلل في المنهج الخاص بالمبادرات، أو في نوايا القائمين عليها، وتقديم رؤية إصلاحية ناضجة".
إعداد وتقديم: نغم كباس...
التفاصيل في الملف الصوتي...
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