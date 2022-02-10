الأمير وليام ينشر صورا عن زيارته الخاصة إلى الإمارات ويكشف عن أبزر نشاطاته فيها
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDالأمير البريطاني وليام يلوح للصحفيين أثناء مغادرته كلية لومينوس التقنية الجامعية في العاصمة الأردنية عمان، 25 يونيو/حزيران 2018
نشر الأمير ويليام، على صفحته الخاصة على منصة "تويتر"، صورة من نافذة الطائرة في الأجواء الإماراتية، مرفقة بتعليق شخصي له.
وقال الأمير وليام، دوق كامبريدج، الأربعاء، في تعليقه إنه "متحمس للوصول إلى دبي للاحتفال باليوم الوطني للمملكة المتحدة في إكسبو دبي 2020، ومناقشة القضية الحيوية المتمثلة في العمل مع الإمارات العربية المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق عالم أكثر استدامة".
It’s exciting to now have HRH The Duke of Cambridge with us in the #UAE. We and our Emirati hosts are looking forward to showing him what this great country has to offer with a packed programme in #AbuDhabi, #Dubai and at #Expo2020Dubai @KensingtonRoyal https://t.co/3BCpNVkGi8— UKinUAE 🇬🇧🇦🇪 (@ukinuae) February 9, 2022
وجاء رد السفارة البريطانية في الإمارات على تغريدة الأمير، بأنه "لمن المثير أن يكون دوق كامبريدج معنا في الإمارات، ونحن نتطلع ومضيفينا الإماراتيين إلى أن نظهر له ما يمكن أن تقدمه هذه الدولة العظيمة من خلال برنامج معد في أبوظبي ودبي وفي إكسبو دبي 2020".
First stop📍the Jubail Mangroves, a nature preserve and a haven for avian and marine species native to Abu Dhabi 🇦🇪 pic.twitter.com/zIxGIcdPiI— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 10, 2022
ونشر الأمير ويليام صور لمحطته الأولى في الإمارات، وكانت في محمية طبيعية في مدينة أبو ظبي، حيث عمل على زرع شجرة تضامنا مع البيئة ولجعل الحياة أكثر اخضرارا، ووجه رسالة إلى الشباب ليصبحوا قادة بيئيين في المستقبل.
These parks also play a role in their communities, especially for the next generation and it's great to see programmes are in place to inspire young people to become the environmental leaders of tomorrow. pic.twitter.com/wHMjkPv3mv— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 10, 2022