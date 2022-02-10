تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220210/الأمير-وليام-ينشر-صورا-عن-زيارته-الخاصة-إلى-الإمارات-ويكشف-عن-أبزر-نشاطاته-فيها-1058292177.html
الأمير وليام ينشر صورا عن زيارته الخاصة إلى الإمارات ويكشف عن أبزر نشاطاته فيها
الأمير وليام ينشر صورا عن زيارته الخاصة إلى الإمارات ويكشف عن أبزر نشاطاته فيها
نشر الأمير ويليام، على صفحته الخاصة على منصة "تويتر"، صورة من نافذة الطائرة في الأجواء الإماراتية، مرفقة بتعليق شخصي له. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T09:06+0000
2022-02-10T09:06+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103333/02/1033330271_0:166:3500:2135_1920x0_80_0_0_548c66249a40ad2fc87f7173d2ae0a51.jpg
وقال الأمير وليام، دوق كامبريدج، الأربعاء، في تعليقه إنه "متحمس للوصول إلى دبي للاحتفال باليوم الوطني للمملكة المتحدة في إكسبو دبي 2020، ومناقشة القضية الحيوية المتمثلة في العمل مع الإمارات العربية المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق عالم أكثر استدامة".وجاء رد السفارة البريطانية في الإمارات على تغريدة الأمير، بأنه "لمن المثير أن يكون دوق كامبريدج معنا في الإمارات، ونحن نتطلع ومضيفينا الإماراتيين إلى أن نظهر له ما يمكن أن تقدمه هذه الدولة العظيمة من خلال برنامج معد في أبوظبي ودبي وفي إكسبو دبي 2020".ونشر الأمير ويليام صور لمحطته الأولى في الإمارات، وكانت في محمية طبيعية في مدينة أبو ظبي، حيث عمل على زرع شجرة تضامنا مع البيئة ولجعل الحياة أكثر اخضرارا، ووجه رسالة إلى الشباب ليصبحوا قادة بيئيين في المستقبل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103333/02/1033330271_216:0:3285:2302_1920x0_80_0_0_cad17818220ca225eeddaac51ebd42ae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

الأمير وليام ينشر صورا عن زيارته الخاصة إلى الإمارات ويكشف عن أبزر نشاطاته فيها

09:06 GMT 10.02.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMEDالأمير البريطاني وليام يلوح للصحفيين أثناء مغادرته كلية لومينوس التقنية الجامعية في العاصمة الأردنية عمان، 25 يونيو/حزيران 2018
الأمير البريطاني وليام يلوح للصحفيين أثناء مغادرته كلية لومينوس التقنية الجامعية في العاصمة الأردنية عمان، 25 يونيو/حزيران 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
تابعنا عبر
نشر الأمير ويليام، على صفحته الخاصة على منصة "تويتر"، صورة من نافذة الطائرة في الأجواء الإماراتية، مرفقة بتعليق شخصي له.
وقال الأمير وليام، دوق كامبريدج، الأربعاء، في تعليقه إنه "متحمس للوصول إلى دبي للاحتفال باليوم الوطني للمملكة المتحدة في إكسبو دبي 2020، ومناقشة القضية الحيوية المتمثلة في العمل مع الإمارات العربية المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق عالم أكثر استدامة".
وجاء رد السفارة البريطانية في الإمارات على تغريدة الأمير، بأنه "لمن المثير أن يكون دوق كامبريدج معنا في الإمارات، ونحن نتطلع ومضيفينا الإماراتيين إلى أن نظهر له ما يمكن أن تقدمه هذه الدولة العظيمة من خلال برنامج معد في أبوظبي ودبي وفي إكسبو دبي 2020".
ونشر الأمير ويليام صور لمحطته الأولى في الإمارات، وكانت في محمية طبيعية في مدينة أبو ظبي، حيث عمل على زرع شجرة تضامنا مع البيئة ولجعل الحياة أكثر اخضرارا، ووجه رسالة إلى الشباب ليصبحوا قادة بيئيين في المستقبل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала