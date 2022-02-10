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البابا فرانسيس قد يزور لبنان خلال العام الجاري
البابا فرانسيس قد يزور لبنان خلال العام الجاري
أعلنت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الخميس، أن الفاتيكان يدرس فكرة إمكانية قيام البابا فرانسيس بزيارة إلى لبنان خلال العالم الجاري. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T06:16+0000
2022-02-10T06:16+0000
العالم العربي
لبنان
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وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن أمين سر دولة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، الأسقف بول ريتشارد غالاغر، أن الفاتيكان يدرس إمكانية قيام البابا فرانسيس بزيارة لبنان خلال العام الجاري، في حال كانت الظروف مواتية لمثل هذه الزيارة.وقال غالاغر إن "إمكانية القيام بالزيارة قيد الدراسة، وهي ستجري ما أن تكون الظروف مواتية، وربما خلال العام".وزار كبير الأساقفة لبنان خلال الفترة بين 31 كانون الثاني و4 شباط الجاري بمناسبة الذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الفاتيكان ولبنان.
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العالم العربي, لبنان

البابا فرانسيس قد يزور لبنان خلال العام الجاري

06:16 GMT 10.02.2022
© REUTERS / YARA NARDIالبابا فرنسيس
البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / YARA NARDI
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أعلنت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الخميس، أن الفاتيكان يدرس فكرة إمكانية قيام البابا فرانسيس بزيارة إلى لبنان خلال العالم الجاري.
وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن أمين سر دولة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، الأسقف بول ريتشارد غالاغر، أن الفاتيكان يدرس إمكانية قيام البابا فرانسيس بزيارة لبنان خلال العام الجاري، في حال كانت الظروف مواتية لمثل هذه الزيارة.
وقال غالاغر إن "إمكانية القيام بالزيارة قيد الدراسة، وهي ستجري ما أن تكون الظروف مواتية، وربما خلال العام".
وزار كبير الأساقفة لبنان خلال الفترة بين 31 كانون الثاني و4 شباط الجاري بمناسبة الذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الفاتيكان ولبنان.
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