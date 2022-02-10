https://arabic.sputniknews.com/20220210/الجيش-اليمني-يعلن-إشراك-قوات-إضافية-في-المعارك-ضد-أنصار-الله-صور-وفيديو-1058331049.html

الجيش اليمني يعلن إشراك قوات إضافية في المعارك ضد "أنصار الله"... صور وفيديو

الجيش اليمني يعلن إشراك قوات إضافية في المعارك ضد "أنصار الله"... صور وفيديو

أعلن الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، وصول تعزيزات لقواته المشاركة في المعارك الدائرة ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة حجة... 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T16:19+0000

2022-02-10T16:19+0000

2022-02-10T16:19+0000

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وقال قائد "اللواء الأول قوات خاصة"، التابع للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني بمحور حَرَض، العميد حسين الأدبعي، في تصريح للمركز الإعلامي بالمنطقة عبر "تويتر": "لدينا تعزيزات من كل الألوية، من لوائي العروبة والعاصفة من محور المَلاحِيظ [محافظة صعدة شمال غربي اليمن]، الآن متجهين إلى ما بعد المحِصَام وإلى مستبأ وكافة مديريات محافظة حجة، وكل مسرح عمليات المنطقة العسكرية الخامسة".وأضاف: "نحن في معسكر المِحصَام والمعارك متقدمة، والمليشيات الحوثية دائماً تكذب وتغرر بالناس، أنها استعادت الأماكن التي حررها الجيش الوطني، وهذا غير صحيح؛ المعسكر لايزال في قبضة منتسبي المنطقة الخامسة".ودعا العميد الأدبعي، القبائل إلى "عدم ارسال أبنائها إلى معارك خاسرة"، على حد تعبيره، مضيفاً: "الحوثيون عصابة انقلابية ولايمكن أن يقبل بها أحد لا المجتمع الدولي ولا المحلي"، حسب تعبيره.وتأتي التعزيزات العسكرية الواصلة إلى مديرية حَرَض شمال غربي حَجّة، بعدما تمكن الجيش اليمني، السبت الماضي، من التوغل في الأحياء الشرقية والجنوبية والغربية بمدينة حَرَض، إثر هجوم لقواته من ثلاثة محاور بغطاء جوي من التحالف العربي، وسط مقاومة عنيفة من جماعة الحوثيين، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".وتحقق التقدم الميداني للجيش اليمني، غداة إعلان القوات الحكومية السيطرة على معسكر المِحصام الاستراتيجي في مديرية حَرَض شمال غربي حَجّة، وتطويق مدينة حَرَض، خلال عملية هجومية واسعة أطلقتها بإسناد من التحالف العربي والقوات السعودية، في مديرية حَرَض المحاذية لمنطقة جيزان جنوب غربي المملكة.والقتال في محافظة حَجّة يمثل جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

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أخبار اليمن الأن, الجيش اليمني, أنصار الله, العالم العربي