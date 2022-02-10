بهاء الحريري يكشف خطوة تخفف وطأة الانهيار الاقتصادي في لبنان

ونشر بهاء تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها أن التوصل لاتفاق جديد بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، يمثل خطوة في اتجاه تخفيف الانهيار الاقتصادي اللبناني.وغرد بهاء الحريري، شقيق سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق، موضحا أنه "آن الأوان كي يشهد ملف ترسيم الحدود البحرية، ولادة حل بعيدا كل البعد عن تحاصص الطبقة السياسية، وعن الأخطاء التي وقع فيها لبنان نتيجة سطوتها، إذ أن الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت، قد يكون خطوة باتجاه تخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي وحدته".وكانت قد علقت المفاوضات غير المباشرة، والتي جرت آخرها في الرابع من شهر مايو/آيار الماضي، في الناقورة والتي تمت برعاية أممية وأمريكية بعد الخلاف حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، بعد أن طالب لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً بعد أن كانت 860 كيلومتراً مربعاً.
آن الأوان كي يشهد ملف ترسيم الحدود البحرية ولادة حل بعيد كل البعد عن تحاصص الطبقة السياسية وعن الأخطاء التي وقع فيها لبنان نتيجة سطوتها، إذ إن الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت، قد يكون خطوة بإتجاه تخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي وحدّته.
وغرد بهاء الحريري، شقيق سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق، موضحا أنه "آن الأوان كي يشهد ملف ترسيم الحدود البحرية، ولادة حل بعيدا كل البعد عن تحاصص الطبقة السياسية، وعن الأخطاء التي وقع فيها لبنان نتيجة سطوتها، إذ أن الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت، قد يكون خطوة باتجاه تخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي وحدته".
وكانت قد علقت المفاوضات غير المباشرة، والتي جرت آخرها في الرابع من شهر مايو/آيار الماضي، في الناقورة والتي تمت برعاية أممية وأمريكية بعد الخلاف حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، بعد أن طالب لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً بعد أن كانت 860 كيلومتراً مربعاً.