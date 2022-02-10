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بهاء الحريري يكشف خطوة تخفف وطأة الانهيار الاقتصادي في لبنان
بهاء الحريري يكشف خطوة تخفف وطأة الانهيار الاقتصادي في لبنان
كشف بهاء الحريري، نجل رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري، اليوم الخميس، عن خطوة تخفف وطأة الانهيار الاقتصادي في بلاده. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T11:56+0000
2022-02-10T11:56+0000
سعد الحريري
لبنان
إسرائيل
العالم العربي
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ونشر بهاء تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها أن التوصل لاتفاق جديد بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، يمثل خطوة في اتجاه تخفيف الانهيار الاقتصادي اللبناني.وغرد بهاء الحريري، شقيق سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق، موضحا أنه "آن الأوان كي يشهد ملف ترسيم الحدود البحرية، ولادة حل بعيدا كل البعد عن تحاصص الطبقة السياسية، وعن الأخطاء التي وقع فيها لبنان نتيجة سطوتها، إذ أن الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت، قد يكون خطوة باتجاه تخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي وحدته".وكانت قد علقت المفاوضات غير المباشرة، والتي جرت آخرها في الرابع من شهر مايو/آيار الماضي، في الناقورة والتي تمت برعاية أممية وأمريكية بعد الخلاف حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، بعد أن طالب لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً بعد أن كانت 860 كيلومتراً مربعاً.
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سعد الحريري, لبنان, إسرائيل, العالم العربي

بهاء الحريري يكشف خطوة تخفف وطأة الانهيار الاقتصادي في لبنان

11:56 GMT 10.02.2022
© Photo / abedal.kader.albai تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية
 تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Photo / abedal.kader.albai
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كشف بهاء الحريري، نجل رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري، اليوم الخميس، عن خطوة تخفف وطأة الانهيار الاقتصادي في بلاده.
ونشر بهاء تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أكد من خلالها أن التوصل لاتفاق جديد بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، يمثل خطوة في اتجاه تخفيف الانهيار الاقتصادي اللبناني.
وغرد بهاء الحريري، شقيق سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق، موضحا أنه "آن الأوان كي يشهد ملف ترسيم الحدود البحرية، ولادة حل بعيدا كل البعد عن تحاصص الطبقة السياسية، وعن الأخطاء التي وقع فيها لبنان نتيجة سطوتها، إذ أن الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت، قد يكون خطوة باتجاه تخفيف وطأة الانهيار الاقتصادي وحدته".
وكانت قد علقت المفاوضات غير المباشرة، والتي جرت آخرها في الرابع من شهر مايو/آيار الماضي، في الناقورة والتي تمت برعاية أممية وأمريكية بعد الخلاف حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، بعد أن طالب لبنان بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً بعد أن كانت 860 كيلومتراً مربعاً.
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