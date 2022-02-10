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https://arabic.sputniknews.com/20220210/رئيسي-تطبيع-الكيان-الصهيوني-مع-بعض-الدول-العربية-لا-يمكنه-تغيير-ما-هو-عليه-1058296797.html
رئيسي: تطبيع الكيان الصهيوني مع بعض الدول العربية لا يمكنه تغيير ما هو عليه
رئيسي: تطبيع الكيان الصهيوني مع بعض الدول العربية لا يمكنه تغيير ما هو عليه
اعتبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن "المنطقة مبتلية بالإرهاب والجريمة الممنهجة والتدخل الأجنبي"، مؤكداً أنّه "ليس من الممكن الحصول على الأمن... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T10:49+0000
2022-02-10T10:49+0000
إيران
أخبار إيران
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وقال رئيسي أمام سفراء الدول الأجنبية ومندوبي المنظمات الدولية، إن "إعادة السلام إلى سوريا واليمن وتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان هي من أولويات حكومته"، مؤكدا أن "اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني أبرز مثال واضح على الإرهاب".وتوصلت 4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، عام 2020، إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسط مساعي المسؤولين الإسرائيليين لضم السعودية ودول الخليج الأخرى إلى هذه القائمة، التي تشمل كذلك مصر والأردن.
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رئيسي: تطبيع الكيان الصهيوني مع بعض الدول العربية لا يمكنه تغيير ما هو عليه

10:49 GMT 10.02.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في مسجد موسكو الكبير
الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في مسجد موسكو الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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اعتبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن "المنطقة مبتلية بالإرهاب والجريمة الممنهجة والتدخل الأجنبي"، مؤكداً أنّه "ليس من الممكن الحصول على الأمن المستدام والاستقرار من دون التعاون بين دول المنطقة".
وقال رئيسي أمام سفراء الدول الأجنبية ومندوبي المنظمات الدولية، إن "إعادة السلام إلى سوريا واليمن وتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان هي من أولويات حكومته"، مؤكدا أن "اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني أبرز مثال واضح على الإرهاب".

ورأى الرئيس الإيراني أن "صفقة القرن ضد فلسطين، هي لأجل تجاهل حقوق الفلسطينيين"، مضيفاً أن "تطبيع الكيان الصهيوني مع بعض الدول العربية لا يمكنه تغيير ما هو عليه".

وتوصلت 4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، عام 2020، إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسط مساعي المسؤولين الإسرائيليين لضم السعودية ودول الخليج الأخرى إلى هذه القائمة، التي تشمل كذلك مصر والأردن.
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