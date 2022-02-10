https://arabic.sputniknews.com/20220210/رئيسي-تطبيع-الكيان-الصهيوني-مع-بعض-الدول-العربية-لا-يمكنه-تغيير-ما-هو-عليه-1058296797.html

رئيسي: تطبيع الكيان الصهيوني مع بعض الدول العربية لا يمكنه تغيير ما هو عليه

رئيسي: تطبيع الكيان الصهيوني مع بعض الدول العربية لا يمكنه تغيير ما هو عليه

اعتبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن "المنطقة مبتلية بالإرهاب والجريمة الممنهجة والتدخل الأجنبي"، مؤكداً أنّه "ليس من الممكن الحصول على الأمن... 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T10:49+0000

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إيران

أخبار إيران

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وقال رئيسي أمام سفراء الدول الأجنبية ومندوبي المنظمات الدولية، إن "إعادة السلام إلى سوريا واليمن وتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان هي من أولويات حكومته"، مؤكدا أن "اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني أبرز مثال واضح على الإرهاب".وتوصلت 4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، عام 2020، إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسط مساعي المسؤولين الإسرائيليين لضم السعودية ودول الخليج الأخرى إلى هذه القائمة، التي تشمل كذلك مصر والأردن.

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