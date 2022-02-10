تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220210/صاروخ-خيبر-بريكر-الإيراني-بعيد-المدى-1058324087.html
صاروخ "خيبر بريكر" الإيراني بعيد المدى
صاروخ "خيبر بريكر" الإيراني بعيد المدى
أزاح الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، الستار عن الصاروخ "خيبر شكن" أو "كاسر خيبر" الاستراتيجي بعيد المدى وبالغ الدقة، تزامنا مع أيام عشرة الفجر، ذكرى... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T14:01+0000
2022-02-10T14:01+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1058322409_2:0:1412:793_1920x0_80_0_0_ffa020ee4d336df0297694a097dd80cb.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1058322409_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_27ad35279e4e79c20dd4b39e1e4bacdd.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика

صاروخ "خيبر بريكر" الإيراني بعيد المدى

14:01 GMT 10.02.2022
تابعنا عبر
أزاح الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، الستار عن الصاروخ "خيبر شكن" أو "كاسر خيبر" الاستراتيجي بعيد المدى وبالغ الدقة، تزامنا مع أيام عشرة الفجر، ذكرى انتصار الثورة في إيران.
صاروخ خيبر بريكر الإيراني بعيد المدى - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала