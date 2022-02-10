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https://arabic.sputniknews.com/20220210/صاروخ-خيبر-بريكر-الإيراني-بعيد-المدى-1058324087.html
صاروخ "خيبر بريكر" الإيراني بعيد المدى
صاروخ "خيبر بريكر" الإيراني بعيد المدى
أزاح الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، الستار عن الصاروخ "خيبر شكن" أو "كاسر خيبر" الاستراتيجي بعيد المدى وبالغ الدقة، تزامنا مع أيام عشرة الفجر، ذكرى... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T14:01+0000
2022-02-10T14:01+0000
2022-02-10T14:01+0000
انفوجرافيك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
صاروخ "خيبر بريكر" الإيراني بعيد المدى
تابعنا عبر
أزاح الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، الستار عن الصاروخ "خيبر شكن" أو "كاسر خيبر" الاستراتيجي بعيد المدى وبالغ الدقة، تزامنا مع أيام عشرة الفجر، ذكرى انتصار الثورة في إيران.