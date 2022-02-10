كيت ميدلتون تكسر البروتوكول الملكي مرتين في يوم واحد

وبحسب موقع "eprimefeed"، زارت كيت ميدلتون المركز الاجتماعي للآباء والمجتمعات (PACT) في لندن، حيث تحدثت مع متطوعي المنظمة وشاركت في فصل دراسي رئيسي في الطهي مع الأطفال وأولياء أمورهم، حيث ارتدت سروالا ضيقا أسود من LK Bennet وقميصا متناسقا، بالإضافة إلى سترة Smythe باللون الرمادي وحذاء Gianvito Rossi.ولفت الصحفيون الانتباه إلى صورة زوجة الأمير وليام، وأشاروا إلى أنها أهملت نقطتين من قواعد اللباس التي يتبعها أفراد من العائلة المالكة، إذ كانت ميدلتون ترتدي زيا أسود بالكامل وبنطلون جينز ضيق، وتجدر الإشارة إلى أنه من المعتاد ارتداء الملابس السوداء فقط في حالة الحداد.هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها كيت ميدلتون قواعد البروتوكول، ففي أكتوبر 2020، أعلنت دوقة كامبريدج على تويتر عن حفل توزيع جوائز عبر الإنترنت للفائزين بمسابقة مصور الحياة البرية للعام باللون الأسود، فيما لم يسبق للملكة إليزابيث الثانية أن ارتدت الأسود أبدا في المناسبات الملكية بخلاف الجنازات.
خرقت دوقة كامبريدج، كاثرين، البروتوكول مرتين في يوم واحد أثناء أداء واجبات ملكية.
وبحسب موقع "eprimefeed"، زارت كيت ميدلتون المركز الاجتماعي للآباء والمجتمعات (PACT) في لندن، حيث تحدثت مع متطوعي المنظمة وشاركت في فصل دراسي رئيسي في الطهي مع الأطفال وأولياء أمورهم، حيث ارتدت سروالا ضيقا أسود من LK Bennet وقميصا متناسقا، بالإضافة إلى سترة Smythe باللون الرمادي وحذاء Gianvito Rossi.
Talking with parents, volunteers, and health professionals from @PACTSouthwark this morning to hear about the benefits of community empowerment and support provided by this incredible organisation. pic.twitter.com/xgOBWJloaU
ولفت الصحفيون الانتباه إلى صورة زوجة الأمير وليام، وأشاروا إلى أنها أهملت نقطتين من قواعد اللباس التي يتبعها أفراد من العائلة المالكة، إذ كانت ميدلتون ترتدي زيا أسود بالكامل وبنطلون جينز ضيق، وتجدر الإشارة إلى أنه من المعتاد ارتداء الملابس السوداء فقط في حالة الحداد.
هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها كيت ميدلتون قواعد البروتوكول، ففي أكتوبر 2020، أعلنت دوقة كامبريدج على تويتر عن حفل توزيع جوائز عبر الإنترنت للفائزين بمسابقة مصور الحياة البرية للعام باللون الأسود، فيما لم يسبق للملكة إليزابيث الثانية أن ارتدت الأسود أبدا في المناسبات الملكية بخلاف الجنازات.