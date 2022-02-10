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https://arabic.sputniknews.com/20220210/كيت-ميدلتون-تكسر-البروتوكول-الملكي-مرتين-في-يوم-واحد-1058291047.html
كيت ميدلتون تكسر البروتوكول الملكي مرتين في يوم واحد
كيت ميدلتون تكسر البروتوكول الملكي مرتين في يوم واحد
خرقت دوقة كامبريدج، كاثرين، البروتوكول مرتين في يوم واحد أثناء أداء واجبات ملكية. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T08:37+0000
2022-02-10T08:37+0000
العالم
كيت ميدلتون
دوقة كامبريدج
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وبحسب موقع "eprimefeed"، زارت كيت ميدلتون المركز الاجتماعي للآباء والمجتمعات (PACT) في لندن، حيث تحدثت مع متطوعي المنظمة وشاركت في فصل دراسي رئيسي في الطهي مع الأطفال وأولياء أمورهم، حيث ارتدت سروالا ضيقا أسود من LK Bennet وقميصا متناسقا، بالإضافة إلى سترة Smythe باللون الرمادي وحذاء Gianvito Rossi.ولفت الصحفيون الانتباه إلى صورة زوجة الأمير وليام، وأشاروا إلى أنها أهملت نقطتين من قواعد اللباس التي يتبعها أفراد من العائلة المالكة، إذ كانت ميدلتون ترتدي زيا أسود بالكامل وبنطلون جينز ضيق، وتجدر الإشارة إلى أنه من المعتاد ارتداء الملابس السوداء فقط في حالة الحداد.هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها كيت ميدلتون قواعد البروتوكول، ففي أكتوبر 2020، أعلنت دوقة كامبريدج على تويتر عن حفل توزيع جوائز عبر الإنترنت للفائزين بمسابقة مصور الحياة البرية للعام باللون الأسود، فيما لم يسبق للملكة إليزابيث الثانية أن ارتدت الأسود أبدا في المناسبات الملكية بخلاف الجنازات.
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العالم, كيت ميدلتون, دوقة كامبريدج

كيت ميدلتون تكسر البروتوكول الملكي مرتين في يوم واحد

08:37 GMT 10.02.2022
© REUTERS / POOLكيت ميدلتون
كيت ميدلتون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / POOL
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خرقت دوقة كامبريدج، كاثرين، البروتوكول مرتين في يوم واحد أثناء أداء واجبات ملكية.
وبحسب موقع "eprimefeed"، زارت كيت ميدلتون المركز الاجتماعي للآباء والمجتمعات (PACT) في لندن، حيث تحدثت مع متطوعي المنظمة وشاركت في فصل دراسي رئيسي في الطهي مع الأطفال وأولياء أمورهم، حيث ارتدت سروالا ضيقا أسود من LK Bennet وقميصا متناسقا، بالإضافة إلى سترة Smythe باللون الرمادي وحذاء Gianvito Rossi.
ولفت الصحفيون الانتباه إلى صورة زوجة الأمير وليام، وأشاروا إلى أنها أهملت نقطتين من قواعد اللباس التي يتبعها أفراد من العائلة المالكة، إذ كانت ميدلتون ترتدي زيا أسود بالكامل وبنطلون جينز ضيق، وتجدر الإشارة إلى أنه من المعتاد ارتداء الملابس السوداء فقط في حالة الحداد.
هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها كيت ميدلتون قواعد البروتوكول، ففي أكتوبر 2020، أعلنت دوقة كامبريدج على تويتر عن حفل توزيع جوائز عبر الإنترنت للفائزين بمسابقة مصور الحياة البرية للعام باللون الأسود، فيما لم يسبق للملكة إليزابيث الثانية أن ارتدت الأسود أبدا في المناسبات الملكية بخلاف الجنازات.
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