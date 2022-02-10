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https://arabic.sputniknews.com/20220210/مجلة-تكشف-عن-أرباح-الولايات-المتحدة-من-حرب-روسيا-مع-أوكرانيا-1058303166.html
مجلة تكشف عن أرباح الولايات المتحدة من "حرب" روسيا مع أوكرانيا
مجلة تكشف عن أرباح الولايات المتحدة من "حرب" روسيا مع أوكرانيا
نشرت مجلة "دير شبيجل" مقالا مطولا أوضحت فيه أن نشر شائعات لا أساس لها عن "الغزو الروسي لأوكرانيا" في وسائل الإعلام الغربية هو وسيلة "لربط" أوروبا بتوريد الغاز... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T11:54+0000
2022-02-10T11:54+0000
العالم
روسيا
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لاحظت مؤلفة المقال، إيناس زيتل، أنه على خلفية الهستيريا المعادية لروسيا في وسائل الإعلام، فإن صناعة الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة "في مزاج جيد" لأنها تمكنت من تجاوز المنافسين المباشرين في إمدادات الغاز الطبيعي المسال.وقالت: "كتب ممثلو الاتحاد الأوروبي في صحيفة وول ستريت جورنال أنه وفقًا لحساباتهم، فإن الغاز الروسي أرخص بكثير، وأكدوا على أنه يبدو أن استراتيجية ترامب هي إجبارنا على شراء غاز أمريكي أغلى ثمناً ".استشهدت مؤلفة المادة كمثال تصريح رئيس نقابة الضغط لحلفاء الغاز الطبيعي المسال، فريد هوتشيسون، بأن واشنطن مهتمة بشكل مباشر بغياب موسكو في كل من عموم أوروبا وعلى وجه التحديد في سوق الطاقة الألمانية.اعترف هوتشيسون بأن "القلق الروسي من غازبروم ينتقد أوروبا بشكل محق لاعتمادها المفرط على السوق الفورية قصيرة الأجل مع أسعارها المتقلبة".في وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جين بساكي، إن الإدارة الأمريكية تواصل معارضة مشروع خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2"، ووعدت بمنع إطلاقه إذا تصاعد الوضع في أوكرانيا.لطالما انتقدت واشنطن خط أنابيب الغاز الروسي، قائلة إنه سيزيد اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.من جانبه، صرح الكرملين بأن المشروع مفيد تجاريًا للاتحاد الأوروبي، وحث على التوقف عن ذكره في سياق أي تسييس، وأكدت موسكو أنها تعتزم مواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/بايدن-لن-يكون-هناك-التيار-الشمالي-2-حال-تجاوزت-القوات-الروسية-الحدود-الأوكرانية-1058162031.html
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العالم, روسيا

مجلة تكشف عن أرباح الولايات المتحدة من "حرب" روسيا مع أوكرانيا

11:54 GMT 10.02.2022
© Sputnik . Сергей Аверин / الذهاب إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية يقف في خندق على خط التماس مع القوات المسلحة الأوكرانية في قرية سلافيانوسربسك في منطقة لوغانسك، شرق أوكرانيا 25 يناير 2022
جندي من القوات المسلحة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية يقف في خندق على خط التماس مع القوات المسلحة الأوكرانية في قرية سلافيانوسربسك في منطقة لوغانسك، شرق أوكرانيا 25 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Sputnik . Сергей Аверин
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نشرت مجلة "دير شبيجل" مقالا مطولا أوضحت فيه أن نشر شائعات لا أساس لها عن "الغزو الروسي لأوكرانيا" في وسائل الإعلام الغربية هو وسيلة "لربط" أوروبا بتوريد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
لاحظت مؤلفة المقال، إيناس زيتل، أنه على خلفية الهستيريا المعادية لروسيا في وسائل الإعلام، فإن صناعة الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة "في مزاج جيد" لأنها تمكنت من تجاوز المنافسين المباشرين في إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

وجاء في المقال: "أمريكا هي المستفيد الرئيسي من حشد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا. في ديسمبر، أصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، متجاوزة قطر وأستراليا. وتقدر ريستاد أن عمليات التسليم إلى أوروبا زادت بنسبة 75% من نوفمبر إلى ديسمبر".

وقالت: "كتب ممثلو الاتحاد الأوروبي في صحيفة وول ستريت جورنال أنه وفقًا لحساباتهم، فإن الغاز الروسي أرخص بكثير، وأكدوا على أنه يبدو أن استراتيجية ترامب هي إجبارنا على شراء غاز أمريكي أغلى ثمناً ".
استشهدت مؤلفة المادة كمثال تصريح رئيس نقابة الضغط لحلفاء الغاز الطبيعي المسال، فريد هوتشيسون، بأن واشنطن مهتمة بشكل مباشر بغياب موسكو في كل من عموم أوروبا وعلى وجه التحديد في سوق الطاقة الألمانية.
اعترف هوتشيسون بأن "القلق الروسي من غازبروم ينتقد أوروبا بشكل محق لاعتمادها المفرط على السوق الفورية قصيرة الأجل مع أسعارها المتقلبة".
في وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جين بساكي، إن الإدارة الأمريكية تواصل معارضة مشروع خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2"، ووعدت بمنع إطلاقه إذا تصاعد الوضع في أوكرانيا.
لطالما انتقدت واشنطن خط أنابيب الغاز الروسي، قائلة إنه سيزيد اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.
من جانبه، صرح الكرملين بأن المشروع مفيد تجاريًا للاتحاد الأوروبي، وحث على التوقف عن ذكره في سياق أي تسييس، وأكدت موسكو أنها تعتزم مواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن عملية القوات الخاصة الأمريكية في شمال سوريا، البيت الأبيض، واشنطن، 3 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بايدن: لن يكون هناك "التيار الشمالي 2" حال تجاوزت القوات الروسية الحدود الأوكرانية
7 فبراير, 21:32 GMT
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