https://arabic.sputniknews.com/20220210/مجلة-تكشف-عن-أرباح-الولايات-المتحدة-من-حرب-روسيا-مع-أوكرانيا-1058303166.html

مجلة تكشف عن أرباح الولايات المتحدة من "حرب" روسيا مع أوكرانيا

مجلة تكشف عن أرباح الولايات المتحدة من "حرب" روسيا مع أوكرانيا

نشرت مجلة "دير شبيجل" مقالا مطولا أوضحت فيه أن نشر شائعات لا أساس لها عن "الغزو الروسي لأوكرانيا" في وسائل الإعلام الغربية هو وسيلة "لربط" أوروبا بتوريد الغاز... 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T11:54+0000

2022-02-10T11:54+0000

2022-02-10T11:54+0000

العالم

روسيا

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لاحظت مؤلفة المقال، إيناس زيتل، أنه على خلفية الهستيريا المعادية لروسيا في وسائل الإعلام، فإن صناعة الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة "في مزاج جيد" لأنها تمكنت من تجاوز المنافسين المباشرين في إمدادات الغاز الطبيعي المسال.وقالت: "كتب ممثلو الاتحاد الأوروبي في صحيفة وول ستريت جورنال أنه وفقًا لحساباتهم، فإن الغاز الروسي أرخص بكثير، وأكدوا على أنه يبدو أن استراتيجية ترامب هي إجبارنا على شراء غاز أمريكي أغلى ثمناً ".استشهدت مؤلفة المادة كمثال تصريح رئيس نقابة الضغط لحلفاء الغاز الطبيعي المسال، فريد هوتشيسون، بأن واشنطن مهتمة بشكل مباشر بغياب موسكو في كل من عموم أوروبا وعلى وجه التحديد في سوق الطاقة الألمانية.اعترف هوتشيسون بأن "القلق الروسي من غازبروم ينتقد أوروبا بشكل محق لاعتمادها المفرط على السوق الفورية قصيرة الأجل مع أسعارها المتقلبة".في وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جين بساكي، إن الإدارة الأمريكية تواصل معارضة مشروع خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2"، ووعدت بمنع إطلاقه إذا تصاعد الوضع في أوكرانيا.لطالما انتقدت واشنطن خط أنابيب الغاز الروسي، قائلة إنه سيزيد اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.من جانبه، صرح الكرملين بأن المشروع مفيد تجاريًا للاتحاد الأوروبي، وحث على التوقف عن ذكره في سياق أي تسييس، وأكدت موسكو أنها تعتزم مواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220207/بايدن-لن-يكون-هناك-التيار-الشمالي-2-حال-تجاوزت-القوات-الروسية-الحدود-الأوكرانية-1058162031.html

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