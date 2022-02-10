مسؤول إسرائيلي بارز يزور تركيا سرا

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الخميس، أن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، قد زار تركيا سرا الشهر الماضي، بهدف التحضير لزيارة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى أنقرة، الشهر المقبل.وأكدت الصحيفة أن أوشبيز التقى مع إبراهيم كلين، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يعمل كمستشار لاتصالات الرئيس التركي، أيضا، وأحد المقربين منه.وأوضحت الصحيفة أن قناة الاتصال مع إبراهيم كلين كانت مفتوحة منذ فترة مع المسؤولين الإسرائيليين، خاصة مع رئيسة السفارة الإسرائيلية في أنقرة، إيريت ليليان، وهي الشخصية التي لعب دورا مهما في قضية الزوجين الإسرائيليين اللذين احتجزا في تركيا، مؤخرا، بتهمة التجسس.وكان أردوغان قد كشف الأسبوع الماضي موعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا، مصرحا خلال مؤتمر صحافي قبيل سفره إلى أوكرانيا، أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، سيزور تركيا في منتصف شهر مارس/ آذار المقبل، وذلك بعدما كانت الزيارة مقررة في مطلع الشهر الجاري.وأضاف: أن الزيارة "ستشهد مناقشة العلاقات الثنائية وتقييمها والتوجه نحو الجانب الإيجابي من العلاقات المشتركة". ومطلع الشهر الماضي، أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، للتعزية بوفاة والدته. وهذا هو الاتصال الثالث بينهما خلال أقلّ من عام.
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، النقاب عن زيارة سرية لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إلى تركيا.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الخميس، أن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، قد زار تركيا سرا الشهر الماضي، بهدف التحضير لزيارة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى أنقرة، الشهر المقبل.
وأكدت الصحيفة أن أوشبيز التقى مع إبراهيم كلين، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يعمل كمستشار لاتصالات الرئيس التركي، أيضا، وأحد المقربين منه.
وأوضحت الصحيفة أن قناة الاتصال مع إبراهيم كلين كانت مفتوحة منذ فترة مع المسؤولين الإسرائيليين، خاصة مع رئيسة السفارة الإسرائيلية في أنقرة، إيريت ليليان، وهي الشخصية التي لعب دورا مهما في قضية الزوجين الإسرائيليين اللذين احتجزا في تركيا، مؤخرا، بتهمة التجسس.
وكان أردوغان قد كشف الأسبوع الماضي موعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا، مصرحا خلال مؤتمر صحافي قبيل سفره إلى أوكرانيا، أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، سيزور تركيا في منتصف شهر مارس/ آذار المقبل، وذلك بعدما كانت الزيارة مقررة في مطلع الشهر الجاري.
وأضاف: أن الزيارة "ستشهد مناقشة العلاقات الثنائية وتقييمها والتوجه نحو الجانب الإيجابي من العلاقات المشتركة". ومطلع الشهر الماضي، أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، للتعزية بوفاة والدته. وهذا هو الاتصال الثالث بينهما خلال أقلّ من عام.