تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
https://arabic.sputniknews.com/20220210/مصدر-ليبي-نجاة-الدبيبة-من-عملية-اغتيال-وسط-العاصمة-الليبية-طرابلس-1058279724.html
مصدر ليبي: نجاة الدبيبة من عملية اغتيال وسط العاصمة الليبية طرابلس
مصدر ليبي: نجاة الدبيبة من عملية اغتيال وسط العاصمة الليبية طرابلس
أكد مصدر حكومي ليبي رفيع المستوى تعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة لعملية اغتيال وسط العاصمة الليبية طرابلس مساء الأربعاء، أثناء عودته... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T01:12+0000
2022-02-10T01:12+0000
2022-02-10T01:16+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048698320_0:759:2048:1911_1920x0_80_0_0_e88a173bd1d549e26a627a866be44e22.jpg
بنغازي - سبوتنيك. وأشار المصدر الحكومي الذي فضل عدم الكشف عن أسمه لوكالة "سبوتنيك" إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية لم يصب بأذى"..
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048698320_0:567:2048:2103_1920x0_80_0_0_2884c7c2b71efc811c1db33f68ac5ee9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
مصدر ليبي: نجاة الدبيبة من عملية اغتيال وسط العاصمة الليبية طرابلس
01:12 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 01:16 GMT 10.02.2022) تابعنا عبر
أكد مصدر حكومي ليبي رفيع المستوى تعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة لعملية اغتيال وسط العاصمة الليبية طرابلس مساء الأربعاء، أثناء عودته إلى منزله .
بنغازي - سبوتنيك
. وأشار المصدر الحكومي الذي فضل عدم الكشف عن أسمه لوكالة "سبوتنيك" إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية لم يصب بأذى"..