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مصدر ليبي: نجاة الدبيبة من عملية اغتيال وسط العاصمة الليبية طرابلس
مصدر ليبي: نجاة الدبيبة من عملية اغتيال وسط العاصمة الليبية طرابلس
أكد مصدر حكومي ليبي رفيع المستوى تعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة لعملية اغتيال وسط العاصمة الليبية طرابلس مساء الأربعاء، أثناء عودته... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T01:12+0000
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أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي - سبوتنيك. وأشار المصدر الحكومي الذي فضل عدم الكشف عن أسمه لوكالة "سبوتنيك" إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية لم يصب بأذى"..
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أخبار ليبيا اليوم

مصدر ليبي: نجاة الدبيبة من عملية اغتيال وسط العاصمة الليبية طرابلس

01:12 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 01:16 GMT 10.02.2022)
© Sputnik . Dmitriy Astakhov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov
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أكد مصدر حكومي ليبي رفيع المستوى تعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة لعملية اغتيال وسط العاصمة الليبية طرابلس مساء الأربعاء، أثناء عودته إلى منزله .
بنغازي - سبوتنيك. وأشار المصدر الحكومي الذي فضل عدم الكشف عن أسمه لوكالة "سبوتنيك" إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية لم يصب بأذى"..
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