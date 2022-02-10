تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220210/هل-يعتبر-القانون-السعودي-القلب-الأحمر-في-محادثات-الواتسآب-تحرشا-1058321293.html
هل يعتبر القانون السعودي "القلب الأحمر" في محادثات "الواتسآب" تحرشا؟
هل يعتبر القانون السعودي "القلب الأحمر" في محادثات "الواتسآب" تحرشا؟
يعتبر التحرش إحدى الجرائم التي يتعامل معها القانون السعودي بصورة حازمة، من حيث العقوبات المترتبة عليه. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T13:27+0000
2022-02-10T13:27+0000
تحرش جنسي
السعودية
مواقع التواصل الإجتماعي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102200/68/1022006876_0:33:1091:647_1920x0_80_0_0_a9c6d4a6b9724239a8f85213a11e32af.jpg
وحسب تأكيدات نقلتها عكاظ، عن خبير الجرائم المعلوماتية المعتز كتبي، فإن محادثات مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تمثل أحد الأدلة التي يتم الأخذ بها في جرائم التحرش بالمملكة.كتبي الذي يشغل عضوية جمعية مكافحة الاحتيال في السعودية، حذر من تلك المحادثات، مؤكدا أن "بعض صور وتعابير تلك المحادثات" يمكن أن "تتحول إلى جريمة تحرش حال رفع دعوى من الطرف المتضرر".ونبه الخبير المعلوماتي إلى أن هذا التعريف يدخل فيه "الإيموجيز" المرتبطة بنفس هذه المدلولات حسب عرف المجتمع مثل استخدام القلب الأحمر والورود الحمراء في محادثات يقصد بها استمالة الطرف الآخر من المحادثة، أو استخدام أشكال تعبيرية ذات دلالة تشبيهية بأعضاء جسدية".لكنه أكد أن مثل تلك الرموز يمكن أن تعتبر كذلك في حالة واحدة، وهي "إبلاغ المتحرش به وثبوت التهمة على الجاني بعد مرورها بالخطوات النظامية".وأوضح أن هذه الأمور هي : "إن كان المجني عليه طفلا وإذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، وإذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية كما تشدد العقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو كان المجني عليه نائما، أو فاقدا للوعي، وإذا وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث".
https://arabic.sputniknews.com/20210113/ضجة-في-السعودية-بعد-أمر-ملكي-مرتبط-بقانون-التحرش-1047787956.html
https://arabic.sputniknews.com/20200301/على-من-تقع-المسؤولية-جدل-في-الشارع-السعودي-بشأن-تبرير-التحرش-1044724494.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102200/68/1022006876_92:0:999:680_1920x0_80_0_0_a58a91e8c4c29fbea8b59a1e014bc116.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تحرش جنسي, السعودية, مواقع التواصل الإجتماعي

هل يعتبر القانون السعودي "القلب الأحمر" في محادثات "الواتسآب" تحرشا؟

13:27 GMT 10.02.2022
© flickr.com / Microsiervosتطبيق واتس آب Whatsapp
تطبيق واتس آب Whatsapp - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© flickr.com / Microsiervos
تابعنا عبر
يعتبر التحرش إحدى الجرائم التي يتعامل معها القانون السعودي بصورة حازمة، من حيث العقوبات المترتبة عليه.
وحسب تأكيدات نقلتها عكاظ، عن خبير الجرائم المعلوماتية المعتز كتبي، فإن محادثات مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تمثل أحد الأدلة التي يتم الأخذ بها في جرائم التحرش بالمملكة.
امرأة سعودية تقود السيارة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2021
ضجة في السعودية بعد أمر ملكي مرتبط بقانون التحرش
13 يناير 2021, 18:06 GMT
كتبي الذي يشغل عضوية جمعية مكافحة الاحتيال في السعودية، حذر من تلك المحادثات، مؤكدا أن "بعض صور وتعابير تلك المحادثات" يمكن أن "تتحول إلى جريمة تحرش حال رفع دعوى من الطرف المتضرر".

وقال: "طبقا لنظام المكافحة يعرف التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".

ونبه الخبير المعلوماتي إلى أن هذا التعريف يدخل فيه "الإيموجيز" المرتبطة بنفس هذه المدلولات حسب عرف المجتمع مثل استخدام القلب الأحمر والورود الحمراء في محادثات يقصد بها استمالة الطرف الآخر من المحادثة، أو استخدام أشكال تعبيرية ذات دلالة تشبيهية بأعضاء جسدية".
سعوديات خلال تجمع في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2020
على من تقع المسؤولية... جدل في الشارع السعودي بشأن "تبرير التحرش"
1 مارس 2020, 16:09 GMT
لكنه أكد أن مثل تلك الرموز يمكن أن تعتبر كذلك في حالة واحدة، وهي "إبلاغ المتحرش به وثبوت التهمة على الجاني بعد مرورها بالخطوات النظامية".

وقال: "في حال تنازل المتحرش به فإن للجهات الرسمية السلطة في إيقاع عقوبة الحق العام وفق عقوبات تراوح بين السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحداهما معا"، لافتا إلى أن مدة السجن يمكن أن تصل إلى "خمس سنوات، والغرامة ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحداهما في حالة معاودة الفعل أو في حالة اقتران الجريمة ببعض الأمور الخاصة".

وأوضح أن هذه الأمور هي : "إن كان المجني عليه طفلا وإذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، وإذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية كما تشدد العقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو كان المجني عليه نائما، أو فاقدا للوعي، وإذا وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала