https://arabic.sputniknews.com/20220210/هل-يعتبر-القانون-السعودي-القلب-الأحمر-في-محادثات-الواتسآب-تحرشا-1058321293.html

هل يعتبر القانون السعودي "القلب الأحمر" في محادثات "الواتسآب" تحرشا؟

هل يعتبر القانون السعودي "القلب الأحمر" في محادثات "الواتسآب" تحرشا؟

يعتبر التحرش إحدى الجرائم التي يتعامل معها القانون السعودي بصورة حازمة، من حيث العقوبات المترتبة عليه. 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T13:27+0000

2022-02-10T13:27+0000

2022-02-10T13:27+0000

تحرش جنسي

السعودية

مواقع التواصل الإجتماعي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102200/68/1022006876_0:33:1091:647_1920x0_80_0_0_a9c6d4a6b9724239a8f85213a11e32af.jpg

وحسب تأكيدات نقلتها عكاظ، عن خبير الجرائم المعلوماتية المعتز كتبي، فإن محادثات مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تمثل أحد الأدلة التي يتم الأخذ بها في جرائم التحرش بالمملكة.كتبي الذي يشغل عضوية جمعية مكافحة الاحتيال في السعودية، حذر من تلك المحادثات، مؤكدا أن "بعض صور وتعابير تلك المحادثات" يمكن أن "تتحول إلى جريمة تحرش حال رفع دعوى من الطرف المتضرر".ونبه الخبير المعلوماتي إلى أن هذا التعريف يدخل فيه "الإيموجيز" المرتبطة بنفس هذه المدلولات حسب عرف المجتمع مثل استخدام القلب الأحمر والورود الحمراء في محادثات يقصد بها استمالة الطرف الآخر من المحادثة، أو استخدام أشكال تعبيرية ذات دلالة تشبيهية بأعضاء جسدية".لكنه أكد أن مثل تلك الرموز يمكن أن تعتبر كذلك في حالة واحدة، وهي "إبلاغ المتحرش به وثبوت التهمة على الجاني بعد مرورها بالخطوات النظامية".وأوضح أن هذه الأمور هي : "إن كان المجني عليه طفلا وإذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، وإذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية كما تشدد العقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو كان المجني عليه نائما، أو فاقدا للوعي، وإذا وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث".

https://arabic.sputniknews.com/20210113/ضجة-في-السعودية-بعد-أمر-ملكي-مرتبط-بقانون-التحرش-1047787956.html

https://arabic.sputniknews.com/20200301/على-من-تقع-المسؤولية-جدل-في-الشارع-السعودي-بشأن-تبرير-التحرش-1044724494.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

تحرش جنسي, السعودية, مواقع التواصل الإجتماعي