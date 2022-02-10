https://arabic.sputniknews.com/20220210/هواتف-سامسونغ-تحصل-على-عام-إضافي-من-تحديثات-أندرويد-1058332417.html

هواتف "سامسونغ" تحصل على عام إضافي من تحديثات "أندرويد"

هواتف "سامسونغ" تحصل على عام إضافي من تحديثات "أندرويد"

أعلنت شركة "سامسونغ"، اليوم الخميس، خلال حدث "Galaxy Unpacked 2022"، أن هواتف "غالاكسي S22" الجديدة وغيرها من الأجهزة الحديثة ستحصل على ما يصل إلى أربعة أجيال... 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T16:57+0000

2022-02-10T16:57+0000

2022-02-10T16:57+0000

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وقالت الشركة، في بيان صحفي لها أمس الخميس، "كجزء من التزامنا بمنح المستخدمين أفضل أداء وخبرة ممكنة للهاتف المحمولة، سيتم دعم سلسلة غالاكسي S22 بأكملها بما يصل إلى أربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل أندرويد".وأضافت سامسونغ "الآن يمكن لملايين مستخدمي غالاكسي الاستفادة من أحدث ميزات الأمان والإنتاجية والميزات الجديدة المثيرة الأخرى لفترة أطول، وستعمل سامسونغ على توسيع نطاق هذا الجهد عبر مجموعة منتجاتنا لضمان حصولك على الدعم الكامل عبر نظام غالاكسي البيئي الخاص بك"، بحسب "the verge".وأشارت الشركة الرائدة في أجهزة الهواتف الذكية، إلى أن الوعد بتحديث نظام التشغيل يضمن للمستخدم تحقيق أقصى استفادة من الجهاز من خلال الحصول على ميزات جديدة وتحسين مستوى الأمان "الأمر الذي يساعد في تعزيز جهود الاستدامة التقنية من خلال إطالة العمر الافتراضي للهواتف الذكية وإبقائها بعيدًا عن مخلفات الإلكترونيات".ويأتي هذا البيان عقب الحملة التسويقية "معا للغد" التي أطلقتها سامسونج الشهر الماضي خلال معرض CES لتعزيز الاستدامة.وكانت شركة "غوغل" قد التزمت العام الماضي بخمس سنوات من التحديثات مع الظهور الأول لهواتف "Pixel 6"، ومع ذلك، تم التوضيح لاحقا على أن الوعد يتضمن خمس سنوات من تصحيحات الأمان وثلاث سنوات فقط من ترقيات نظام التشغيل أندرويد الفعلية.ويعد وعد شركة سامسونغ بترقيات جديدة لنظام التشغيل أندرويد أمرا رائعا، ولكن قد تكون هناك اختلافات حول الميزات المستقبلية التي ستوفرها للأجهزة القديمة على مر السنين، كما هو مذكور في إصدار اليوم، حيث قد يختلف مدى توفر وتوقيت ترقيات نظام التشغيل أندرويد وميزاته حسب طراز الجهاز والسوق.وسيكون هناك 12 جهازًا على الأقل سيحصل على ترقيات جديدة لنظام التشغيل أندرويد لمدة أربع سنوات على الأقل، ويتضمن ذلك إصدرات غالاكسي S21 للعام الماضي والتي تتكون من S21 وS21 Plus وS21 Ultra وS21 Fan Edition، بالإضافة إلى Galaxy Z Fold3 وFlip3، فيما ستحصل أجهزة S22 الثلاثة التي تم الإعلان عنها حديثًا بالإضافة إلى أجهزة Tab S8 الثلاثة الجديدة على ترقيات نظام التشغيل أندرويد الجديدة أيضًا.

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