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https://arabic.sputniknews.com/20220211/إسرائيل-المغرب-مهم-جدا-بالنسبة-لنا-ونعمل-عن-كثب-مع-أمريكا-لحل-مشكلة-الصحراء-1058371076.html
إسرائيل: المغرب مهم جدا بالنسبة لنا ونعمل عن كثب مع أمريكا لحل مشكلة الصحراء
إسرائيل: المغرب مهم جدا بالنسبة لنا ونعمل عن كثب مع أمريكا لحل مشكلة الصحراء
شدد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، توماس نايدز، على أهمية المغرب بالنسبة إلى إسرائيل، مؤكدا أن بلاده تتابع عن قرب تطور النقاش الأمريكي المغربي حول... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T09:48+0000
2022-02-11T09:48+0000
العالم
أخبار المغرب اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال نايدز إن الخارجية الاسرائيلية تركز بشدة على حل قضية الصحراء وتعمل عن كثب مع المغاربة والكونغرس في هذا الشأن، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وما زالت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن متمسكة بنهجها "لا شيء تغير" من قضية الوحدة الترابية للمملكة، بعدما أقر الرئيس السابق، دونالد ترامب، بسيادة المغرب على صحرائه، قبل أكثر من سنة.ويسيطر المغرب على نحو ثلثي مساحة الصحراء (266 ألف كيلومتر مربعا)، وذلك بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية الإسبانية، عام 1975.وتنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء، بعد حرب ضارية مع "البوليساريو"، عام 1978.وفي عام 1991، وبدعم من الأمم المتحدة، توقفت العمليات العسكرية في الصحراء، بين الجيش المغربي وجبهة "البوليساريو".ويقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا واسعا، مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء، بإشراف الأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/خبراء-يكشفون-أسباب-رفض-الجزائر-الانخراط-في-المحادثات-بين-المغرب-والبوليساريو-1058069471.html
https://arabic.sputniknews.com/20220206/بوريطة-لا-توجد-أي-إشارة-إلى-قضية-الصحراء-المغربية-هذه-السنة-في-تقارير-الاتحاد-الأفريقي-1058088059.html
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العالم, أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل: المغرب مهم جدا بالنسبة لنا ونعمل عن كثب مع أمريكا لحل مشكلة الصحراء

09:48 GMT 11.02.2022
© REUTERS / Zohra Bensemraالبوليساريو، الصحراء، الجزائر
البوليساريو، الصحراء، الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
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شدد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، توماس نايدز، على أهمية المغرب بالنسبة إلى إسرائيل، مؤكدا أن بلاده تتابع عن قرب تطور النقاش الأمريكي المغربي حول قضية الصحراء.
وقال نايدز إن الخارجية الاسرائيلية تركز بشدة على حل قضية الصحراء وتعمل عن كثب مع المغاربة والكونغرس في هذا الشأن، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
الصحراء الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
خبراء يكشفون أسباب رفض الجزائر الانخراط في المحادثات بين المغرب والبوليساريو
5 فبراير, 16:51 GMT
وتابع "المغرب كجزء من اتفاقيات إبراهيم مهم جدا بالنسبة لنا، مهم جدًا للإسرائيليين".
وما زالت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن متمسكة بنهجها "لا شيء تغير" من قضية الوحدة الترابية للمملكة، بعدما أقر الرئيس السابق، دونالد ترامب، بسيادة المغرب على صحرائه، قبل أكثر من سنة.
ويسيطر المغرب على نحو ثلثي مساحة الصحراء (266 ألف كيلومتر مربعا)، وذلك بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية الإسبانية، عام 1975.
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
بوريطة: لا توجد أي إشارة إلى قضية "الصحراء المغربية" هذه السنة في تقارير الاتحاد الأفريقي
6 فبراير, 08:12 GMT
وتنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء، بعد حرب ضارية مع "البوليساريو"، عام 1978.
وفي عام 1991، وبدعم من الأمم المتحدة، توقفت العمليات العسكرية في الصحراء، بين الجيش المغربي وجبهة "البوليساريو".
ويقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا واسعا، مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء، بإشراف الأمم المتحدة.
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