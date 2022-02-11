https://arabic.sputniknews.com/20220211/إسرائيل-المغرب-مهم-جدا-بالنسبة-لنا-ونعمل-عن-كثب-مع-أمريكا-لحل-مشكلة-الصحراء-1058371076.html

إسرائيل: المغرب مهم جدا بالنسبة لنا ونعمل عن كثب مع أمريكا لحل مشكلة الصحراء

إسرائيل: المغرب مهم جدا بالنسبة لنا ونعمل عن كثب مع أمريكا لحل مشكلة الصحراء

شدد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، توماس نايدز، على أهمية المغرب بالنسبة إلى إسرائيل، مؤكدا أن بلاده تتابع عن قرب تطور النقاش الأمريكي المغربي حول... 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T09:48+0000

2022-02-11T09:48+0000

2022-02-11T09:48+0000

العالم

أخبار المغرب اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال نايدز إن الخارجية الاسرائيلية تركز بشدة على حل قضية الصحراء وتعمل عن كثب مع المغاربة والكونغرس في هذا الشأن، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وما زالت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن متمسكة بنهجها "لا شيء تغير" من قضية الوحدة الترابية للمملكة، بعدما أقر الرئيس السابق، دونالد ترامب، بسيادة المغرب على صحرائه، قبل أكثر من سنة.ويسيطر المغرب على نحو ثلثي مساحة الصحراء (266 ألف كيلومتر مربعا)، وذلك بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية الإسبانية، عام 1975.وتنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء، بعد حرب ضارية مع "البوليساريو"، عام 1978.وفي عام 1991، وبدعم من الأمم المتحدة، توقفت العمليات العسكرية في الصحراء، بين الجيش المغربي وجبهة "البوليساريو".ويقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا واسعا، مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء، بإشراف الأمم المتحدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220205/خبراء-يكشفون-أسباب-رفض-الجزائر-الانخراط-في-المحادثات-بين-المغرب-والبوليساريو-1058069471.html

https://arabic.sputniknews.com/20220206/بوريطة-لا-توجد-أي-إشارة-إلى-قضية-الصحراء-المغربية-هذه-السنة-في-تقارير-الاتحاد-الأفريقي-1058088059.html

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