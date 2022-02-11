https://arabic.sputniknews.com/20220211/إسرائيل-توصي-مواطنيها-بعدم-السفر-إلى-أوكرانيا-وتجلي-أسر-دبلوماسييها-منها-1058431304.html
إسرائيل توصي مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا وتجلي أسر دبلوماسييها منها
إسرائيل توصي مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا وتجلي أسر دبلوماسييها منها
أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، تحذيرا من السفر لأوكرانيا، كما أعلنت عن إجلاء أسر الدبلوماسيين والمبعوثين من كييف. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T17:32+0000
2022-02-11T17:32+0000
2022-02-11T17:32+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049129347_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6c1ed58194baca58a609c783f9a518dd.jpg
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: "بعد تدهور الوضع في أوكرانيا، توصي وزارة الخارجية المواطنين الإسرائيليين المقيمين في البلاد بالتفكير في البقاء، وعلى أي حال تجنب الاقتراب من النقاط الساخنة"، بحسب ما أوردته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.وأضافت: "كما توصي الوزارة المواطنين الإسرائيليين الذين يخططون للقدوم إلى أوكرانيا بالتفكير في تجنب ذلك في الوقت الحالي".كما أعلنت الوزارة البدء في عملية إجلاء أسر الدبلوماسيين والمبعوثين الإسرائيليين لدى كييف.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1049129347_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_52d86ed13b1feb67aee4a4860bdaeba9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا
إسرائيل توصي مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا وتجلي أسر دبلوماسييها منها
تابعنا عبر
أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، تحذيرا من السفر لأوكرانيا، كما أعلنت عن إجلاء أسر الدبلوماسيين والمبعوثين من كييف.
وقالت الخارجية الإسرائيلية
في بيان: "بعد تدهور الوضع في أوكرانيا، توصي وزارة الخارجية المواطنين الإسرائيليين المقيمين في البلاد بالتفكير في البقاء، وعلى أي حال تجنب الاقتراب من النقاط الساخنة"، بحسب ما أوردته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.
وأضافت: "كما توصي الوزارة المواطنين الإسرائيليين الذين يخططون للقدوم إلى أوكرانيا بالتفكير في تجنب ذلك في الوقت الحالي".
كما أعلنت الوزارة البدء في عملية إجلاء أسر الدبلوماسيين والمبعوثين الإسرائيليين لدى كييف.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو
بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.